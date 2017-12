ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE steht trotz der Gewinnwarnung der Tochter Innogy hinter seinen eigenen Finanzzielen. RWE erwarte wie bisher ein Ergebnis am oberen Rand der angegebenen Bandbreiten, sagte eine Konzernsprecherin am Mittwoch auf Anfrage. "Wir sehen auch keine Auswirkung auf unsere Dividende oder die Dividendenziele."

Innogy hatte zuvor mitgeteilt, wegen Problemen im britischen Vertriebsgeschäft und hohen Investitionen in die Elektromobilität in diesem Jahr operativ weniger zu verdienen als bislang erwartet. Im kommenden Jahr dürfte es bei den Ergebnissen zudem abwärts gehen. Das hatte die Aktienkurse von Innogy und RWE um mehr als 10 Prozent einbrechen lassen. RWE ist noch mit 77 Prozent an Innogy beteiligt.

Für das Gesamtjahr peilt RWE selbst einen bereinigten Nettogewinn von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro an sowie einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 5,4 bis 5,7 Milliarden Euro. Die reguläre Dividende soll bei 0,50 Euro herauskommen plus einer Sonderzahlung von 1 Euro wegen der Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer./das/tos

ISIN DE0007037129 DE000A2AADD2

