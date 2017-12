Peinlicher Fehlstart für die Deutsche Bahn. Auf die glamouröse Eröffnung der Paradestrecke Berlin-München folgen Ausfälle und Verspätungen. Doch nicht nur damit hat der Konzern zu kämpfen. Ein Überblick.

Die vollmundigen Werbebotschaften der Bahn sind nach dem Fehlstart der neuen Vorzeigestrecke Berlin-München verklungen: Ein Projekt historischen Ausmaßes hatte der Konzern verkündet sowie die größte Angebotsverbesserung in der Geschichte der Deutschen Bahn. "Pannenserie", "Chaos", "Desaster", schallt es Bahnchef Richard Lutz stattdessen entgegen. Erst stecken Ehrengäste fest, dann treffen Probleme mit der Leittechnik und Zügen auch normale Kunden.

Dabei geht fast unter, dass die meisten Züge dort planmäßig fahren und dass am Wochenende hunderte Flüge ausfielen, weil es schneite. Bahn-Managerin Birgit Bohle bemüht sich am Mittwoch, das Bild geradezurücken, sprach aber auch über Schwächen des eigenen Unternehmens. Derweil tagen die Aufsichtsräte zur Problembaustelle Stuttgart 21. All das sind nicht die einzigen Herausforderungen für die Bahn.

Stotterstart auf der Schnellfahrstrecke

Gleich am ersten Tag hat sich die Bahn mit ihrer neue Strecke München-Berlin blamiert. Kaum mit einem Gala-Abend eröffnet, wurde ein ICE mit Ehrengästen vom Zugsicherungssystem ETCS ausgebremst, das alles vollautomatisch macht. Der Grund: Ein Raddurchmesser war in der Werkstatt falsch eingegeben worden. Das führte zu falschen Tempoberechnungen während der Fahrt, ETCS war verwirrt und ordnete eine Zwangsbremsung an.

Auch andere Züge mussten ab Sonntag wegen diverser Fehler mit der ETCS-Software langsamer fahren oder auf die alte Zugstrecke ausweichen. ETCS als Ganzes sei nicht das Problem und auch schon anderswo ...

