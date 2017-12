Kein Kaasbroodje mehr für NRW: Die niederländische Supermarktkette Albert Heijn scheitert mit seiner Expansion nach Deutschland. Ein Grund war wohl auch das exotische Sortiment.

Die Liste gescheiterter Expansionsversuche von Lebensmittelmarkt-Betreibern nach Deutschland ist lang. Selbst der Weltmarkt-Größte, die US-Kette Wal Mart, musste sich 2006 geschlagen geben und zog sich aus Deutschland zurück. Jetzt reiht sich die niederländische Kette Albert Heijn unter Namen wie Wal Mart, Intermarche und Marks & Spencer ein.

Der milliardenschwere Konzern Ahold Delhaize werde seine elf Convenience-Läden "Albert Heijn To Go" in Deutschland bis zum Frühjahr schließen, sagte ein Sprecher der "Lebensmittelzeitung". 2012 hatte der damalige Ahold-Konzern Wachstumshoffnung bei seinen Aktionären geweckt mit dem Versuch, kleine Läden für den Einkauf im Vorbeigehen in Nordrhein-Westfalen zu eröffnen.

Dabei nutzte der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...