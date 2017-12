Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Fetzige Musik, ausgefeilte Tanzchoreografien und mitreißende Büttenreden erwarten die Närrinnen und Narren des Südwestens in der fünften Jahreszeit. Ab Anfang Januar 2018 begleitet das SWR Fernsehen eine Vielzahl aktueller Veranstaltungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland und ermöglicht ein Wiedersehen mit beliebten Größen der Fastnacht. Im umfangreichen Programm werden unter anderem die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil, die Sitzung der Mombacher Bohnebeitel und die Prunksitzung in Saarbrücken gezeigt. Die Übertragungen der Straßenfastnacht starten mit den Ortenauer Narrentagen und erreichen ihren Höhepunkt mit den Rosenmontagszügen in Mainz und Koblenz. Last but not least lädt das SWR Fernsehen selbst zum "närrischen Ohrwurm" ein.



Eingeläutet werden die "Närrischen Wochen im Südwesten" mit dem Start der Reihe "Meenzer Konfetti" (ab 9.1.), ein Wiedersehen mit den besten Mainzer Büttenrednern vergangener Jahre. Die Auftaktsendung bestreiten Altstar Herbert Bonewitz mit seinem legendären Auftritt als "Prinz Bibi" von 1974 sowie Christian Schier und Martin Heininger mit der "Fastnachtshypnose" von 2013.



Diesen unterhaltsamen Streifzug setzt "Ahoi, Helau und Ho-Narro" (ab 9.1.) durch den Süden der Republik fort. Unter anderem gibt's närrische Highlights aus Frankenthal, Esslingen und Gundelsheim. Einen besonderen Rückblick bietet die Dokumentation "Fasnet in Rottweil" (22.1.), denn der dortige Narrensprung ist eine Legende unter den Festen. Einzigartige Filmaufnahmen aus mehr als 100 Jahren zeichnen das komplette Bild eines der farbenprächtigsten und ursprünglichsten Bräuche im Südwesten.



Von Konstanz über Frankenthal nach Mainz Die Übertragung der aktuellen Saalfastnacht beginnt mit der "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil" (30.1). Weitere Höhepunkte setzen die "Schwäbische Fasnet aus Donzdorf" (4.2.), die "Sitzung der Mombacher Bohnebeitel" (6.2.) und die Prunksitzung der Saarbrücker Karnevalsgesellschaft "M'r sin nit so" (10.2.). Gefeiert wird auch in Frankenthal bei der "Badisch-Pfälzischen Fastnacht" (11.2.).



Auftakt und Schlusspunkt setzt die Straßenfastnacht. Der Bogen spannt sich von den "Ortenauer Narrentagen" (21.1.) über das Narrentreffen Bad Waldsee (28.1.) zu den närrischen Lindwürmern. So schiebt sich der Fasnachtszug Ludwigshafen-Mannheim (11.2.) über den Rhein. An Rosenmontag schalten SWR Fernsehen und Das Erste nach Mainz (12.2.). Am selben Tag sind die SWR-Kameras auch in Koblenz dabei.



SWR Fernsehen sucht den närrischen Ohrwurm Selbstgeschrieben und handgemacht - das ist die Voraussetzung für die Teilnahme am "Närrischen Ohrwurm". Das SWR Fernsehen kürt mit diesem Wettbewerb den besten Fastnachtshit im Südwesten (Bewerbungsschluss 21.1.) und das Finale steigt in Singen live vor laufenden Fernsehkameras (11.2., 16 Uhr).



Weitere Informationen finden sich im Internet (www.SWR.de/fastnacht).



Ausgewählte Fastnachtssendungen des SWR Fernsehens 2018 9.1., 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti 9.1., 23:00 Uhr: Ahoi, Helau und Ho-Narro: Närrisches aus Frankenthal 14.1., 20:15 Uhr: Fastnacht im Südwesten - Ein Jahrhundert zwischen Bütt und Brauch 16.1., 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti 16.1., 23:00 Uhr: Ahoi, Helau und Ho-Narro: Närrisches aus Esslingen 21.1., 13:55 Uhr: Narrentage Willstätt 21.1., 20:15 Uhr: Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte aus 15 Jahren Fernsehfastnacht 22.1., 20:15 Uhr: Fasnet in Rottweil 23.1., 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti 23.1., 23:00 Uhr: Ahoi, Helau und Ho-Narro: Närrisches aus Gundelsheim 26.1., 20:15 Uhr: Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 2014 27.1., 20:15 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 2017 28.1., 14:00 Uhr: Narrentreffen Bad Waldsee 28.1., 20:15 Uhr: Schwaben weißblau - Hurra und Helau 30.1., 20:15 Uhr: Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil 30.1., 23:45 Uhr: Ahoi, Helau und Ho-Narro: Alfred Heizmann und die Konstanzer Fastnacht 30.1., 00:15 Uhr: Meenzer Konfetti 2.2., 20:15 Uhr: Kurpfalz ahoi - Das Beste der Badisch-Pfälzischen Fastnacht 3.2., 20:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht - Das Beste: Die frühen Jahrzehnte 3.2., 21:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht - Das Beste: Höhepunkt 1980-1999 3.2., 22:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht - Das Beste: Das neue Jahrtausend 4.2., 20:15 Uhr: Schwäbische Fasnet aus Donzdorf 5.2., 20:15 Uhr: Narrenschau 2018 - Saarländische Karnevalsvereine präsentieren sich 6.2., 20:15 Uhr: Mumbach, Mumbach, täterä - Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2018 8.2., 20:15 Uhr: Stockacher Narrengericht 10.2., 14:30 Uhr: Jugendmaskenzug Mainz 10.2., 20:15 Uhr: Alleh hopp! - Prunksitzung der Saarbrücker Karnevalsgesellschaft "M'r sin nit so" 11.2., 14:00 Uhr: Fasnachtszug Ludwigshafen-Mannheim 11.2., 16:00 Uhr: Närrischer Ohrwurm aus Singen 11.2., 20:15 Uhr: Badisch-Pfälzische Fastnacht aus Frankenthal 12.2., 10:30 Uhr: Der Rosenmontagszug live aus Mainz - Helau! De Zug kimmt 12.2., 12:15 Uhr: Rosenmontagszug Mainz 12.2., 16:15 Uhr: Rosenmontagszug Koblenz 13.2., 20:15 Uhr: Best of Mainz bleibt Mainz 13.2., 22:30 Uhr: Närrischer Kehraus



Fotos über ARD-Foto.de



Pressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293, wolf-guenther.gerlach@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2