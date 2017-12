Zürich (ots) - Seit der Jahrtausendwende hat ein Fünftel aller

Schweizer Bankfilialen dichtgemacht. In immer mehr Gemeinden gibt es

keine bedienten Bankschalter mehr. So haben 348 Schweizer Gemeinden

seit der Jahrtausendwende keine Bankfiliale mehr. Zu diesem Resultat

kommt eine Untersuchung der «Handelszeitung» anhand von

Telefonbucheinträgen für die Jahre 2001 bis 2017. Es ist die erste

Datenanalyse dieser Art, die den Strukturwandel im Finanzbereich auf

der Ebene einzelner Gemeinden dokumentiert.



Der Wandel trifft Gemeinden wie Breggia im südöstlichsten Zipfel

des Tessins, wo in den letzten 16 Jahren vier Banken verschwunden

sind. Breggia hält damit den Negativrekord: Die Gemeinde weist den

grössten Schwund an Filialen unter allen von Banken verlassenen

Gemeinden auf. Dahinter folgen La Baroche im Kanton Jura,

Schwerzenbach in Zürich und Mettauertal im Aargau. Von hier

verabschiedeten sich gemäss der HZ-Zählung je drei Bankfilialen.



Die Liste zeigt, dass das Bankensterben kein Problem nur von

Berggebieten und Randregionen ist, sondern quer übers ganze Land

stattfindet. Am stärksten betroffen ist der Aargau. Aktuell gibt es

in 98 von 213 Gemeinden im Kanton mindestens eine Bankfiliale. Zur

Jahrtausendwende hatten noch 148 Gemeinden eine Bank. 51 Gemeinden

sind somit zu bankfreiem Territorium geworden. Ähnlich grosse Werte

ergibt die Zählung in Bern, Waadt und Zürich.



Ein Grossteil der Schliessungen geht auf die Raiffeisen-Gruppe

zurück. In der dortigen Zentrale weist man auf veränderte Bedürfnisse

hin. «Kunden nutzen nicht mehr nur die lokale Infrastruktur, sondern

auch elektronische Dienstleistungen. Der Bankschalter wird als

Bargeldbezugsort unwichtiger.» So würden Geschäftsstellen an wenig

frequentierten Lagen geschlossen.



