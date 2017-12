DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der für den kommenden Montag geplante Stahlgipfel der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist geplatzt. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte das Treffen ab, nachdem die IG Metall angekündigt hatte, die Konferenz zu boykottieren. Ohne die Teilnahme der Gewerkschaft mache der Stahlgipfel keinen Sinn, betonte Pinkwart am Mittwoch. Stattdessen soll nun am gleichen Termin ein Arbeitsgespräch zur Modernisierung des Stahlbereichs geben.

Die IG Metall hatte wenige Stunden zuvor mitgeteilt, sie werde nicht am Stahlgipfel teilnehmen. Grund sei das mangelnde Engagement der Landesregierung angesichts der geplanten Stellenstreichungen in der Metallbranche und der umstrittenen Stahlfusion von Thyssenkrupp und Tata, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Zuvor hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet.

"Vor dem Hintergrund, dass diese Prozesse Tausende Arbeitsplätze gefährden, bin ich vom Verhalten der Landesregierung und insbesondere vom Wirtschaftsministerium in diesen Fällen mehr als enttäuscht", sagte der NRW-Chef der Gewerkschaft, Knut Giesler. Er warf der Landesregierung eine "Haltung des Nichtstuns" vor.

Pinkwart wies diese Vorwürfe allerdings zurück. "Herr Giesler weiß es selbst besser: Ich habe mich persönlich in die Gespräche eingebracht,

um alle Möglichkeiten des Arbeitsplatzerhalts für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuloten oder zumindest sozialverträgliche Lösungen zu finden."

Bei dem Gipfel unter Leitung von Pinkwart sollte es um Themen gehen wie den Kampf gegen Preisdumping, die künftigen Anforderungen des Klimaschutzes an die Stahlindustrie sowie die Frage, wie Forschung und Entwicklung die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes NRW sichern können. Pinkwart kündigte an, er wolle nun in den kommenden Wochen in Gesprächen mit der IG Metall Möglichkeiten eines Gipfels im Frühjahr ausloten.

Kritik an der Absage der IG Metall kam von der CDU im Düsseldorfer Landtag. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion Henning Rehbaum meinte, die Gründe der IG Metall für die Absage seien nicht nachvollziehbar. Rückendeckung bekam die Gewerkschaft von der SPD. Deren Landesvorsitzender Michael Groschek meinte, die schwarz-gelbe Landesregierung habe "durch eigenes Verschulden die Gespräche mit den Beschäftigten von Thyssenkrupp vor die Wand gefahren"./rs/DP/das

