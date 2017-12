FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach reduzierten Finanzzielen für 2017 sind die Aktien der Compugroup am Mittwoch mächtig abgesackt. Zwischenzeitlich hatten sie mehr als 5 Prozent verloren und waren auf den niedrigsten Stand seit Mitte November gefallen. Im späten Handel notierten sie 2,2 Prozent im Minus bei 55,12 Euro.

Wegen Verzögerungen bei der Installation beim bundesweiten Gesundheits-Netz (der sogenannten Telematik-Infrastruktur) werde die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, teilte der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Software-Anbieter am Mittwoch mit. Noch in der Vorwoche hatte Finanzvorstand Christian Teig in einem Interview sehr zuversichtlich in puncto Unternehmensentwicklung geklungen. Dabei ging es vor allem um die Profitabilität in den kommenden Jahren./edh/das

