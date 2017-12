Zürich (ots) - Die Bundesbehörden reagieren auf den Boom von

Bitcoin und Initial Coin Offerings (ICO) mit der Gründung einer neuen

sogenannten Blockchain-Taskforce. Die Arbeitsgruppe soll abklären, in

welchen Bereichen für die Behörden Handlungsbedarf besteht.

Federführend ist das Eidgenössische Finanzdepartement EFD, wie aus

der Beantwortung einer parlamentarischen Frage von FDP-Nationalrätin

Doris Fiala hervorgeht. Wer in der Taskforce Einsitz nehmen soll,

will das EFD auf Anfrage der «Handelszeitung» noch nicht

bekanntgeben.



Neben den betroffenen Ämtern sollen allerdings auch Vertreter aus

der Branche mitwirken. Entsprechend dürften neben Risiken auch

Chancen für den Standort Schweiz im weltweit stark wachsenden Sektor

erörtert werden.



Letzten Montag fand in Bern zudem der zweite Round Table zu

aktuellen Entwicklungen im Fintech-Bereich statt. Eingeladen hatte

Bundesrat Ueli Maurer, diskutiert haben verschiedene

Fintech-Verbände, die Finanzmarktaufsicht Finma, Wissenschafter sowie

Banken- und Versicherungsvertreter. Laut dem EFD waren sich die

Teilnehmenden einig, dass die auf der Blockchain-Technologie

basierenden Entwicklungen, speziell die neuen Finanzierungsmodelle

ICO, besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.



