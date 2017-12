Zürich (ots) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist der

beliebteste Arbeitgeber in der Schweizer Bankenbranche. Das zeigt

eine Analyse der Bewertungsplattform Kununu in Zusammenarbeit mit der

«Handelszeitung». «Dieses Ergebnis freut uns», sagt

GKB-Personalleiter Alex Villiger. «Die Graubündner Kantonalbank sieht

sich in ihrer Personalstrategie bestätigt.» Die Thurgauer

Kantonalbank landet hinter der Graubündner Kantonalbank auf dem

zweiten Platz.



Die Analyse basiert auf der Auswertung von über 14 000

Kommentaren, die in den letzten zwölf Monaten auf Kununu publiziert

wurden. Ins endgültige Ranking geschafft haben es nur jene Firmen,

die in dieser Periode mindestens 15 Bewertungen erhalten haben.

Bezogen auf alle Branchen und die ganze Schweiz, landet die

Graubündner Kantonalbank auf dem sechsten Platz. Sieger des

Gesamtrankings ist die Dübendorfer Beratungsfirma HR Campus.

Verlierer des Gesamtrankings ist das Luzerner Bahntechnik-KMU

Schweizer Electronic.



Dass sich die GKB von den anderen Geldinstituten abgesetzt hat,

kommt nicht von ungefähr. Das Bündner Geldhaus pflegt einen aktiven

Auftritt auf Kununu und anderen Online-Kanälen. «So haben wir unsere

Ausstrahlungskraft erhöht und die Arbeitgebermarke gestärkt», sagt

Villiger. Als Konsequenz sei die Fluktuationsrate «seit Jahren» tief

und das Rekrutieren von neuen Mitarbeitenden auch von ausserhalb der

Branche erfolgreich.



«Insbesondere Talente, die zwischen verschiedenen Angeboten

auswählen können, verschaffen sich auf Online-Kanälen ein Bild über

ihren künftigen Arbeitgeber», sagt Villiger. Anonyme Bewertungen auf

Kununu seien dafür eine verlässliche Quelle, ist er überzeugt.



