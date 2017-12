Cincinnati (ots/PRNewswire) - Leica Biosystems und KUB Technologies, Inc. freuen sich, eine neue Vertriebsvereinbarung für Kubtecs Proben-Bildgebungssystem bekannt zu geben. Diese Vereinbarung umschließt Kubtecs XPERT® Proben-Radiographiesystem für Brustzentren, das MOZART System® für intraoperative Bildgebung von Brustproben und die XPERT® 80-Serie für Pathologielabore.



Kubtecs Suite für Bildgebungslösungen werden an Brustradiologen, Brustchirurgen, Kliniker und Pathologen auf der ganzen Welt verkauft. Kubtecs patientennahe XPERT Proben-Radiographiesysteme ermöglichen verbesserte Ergebnisse, bieten durch kürzere Verfahrenszeiten höheren Patientenkomfort und lassen außergewöhnliche Kosmetik zu. Das MOZART System - das einzige intraoperative Bildgebungssystem von Brustproben, das 3D-Tomosynthese-Technologie nutzt - unterstützt maximalen Brusterhalt während der gesamte Brusttumor entfernt wird. Die XPERT 80-Serie verbessert die Effizienz von Pathologielaboren durch praktische und dedizierte Bildgebungssysteme, die maximale Auflösung bieten.



"Mit unserer Strategie möchten wir eine branchenführende Technologie bieten, die die Erkennung von Brustkrebs erhöht und gleichzeitig die Patientenerfahrung verbessert", so Alain de Lambilly, President von Leica Biosystems Tissue Acquisition Solutions. "Kubtecs innovative Proben-Bildgebungssysteme für Brustzentren, Operationssäle und Pathologielabore passen hervorragend zu unserem ständig wachsenden Portfolio und stehen im Einklang mit unserer Unternehmensmission, die Krebsdiagnose zu fördern und Leben zu verbessern."



Die Vereinbarung umschließt den exklusiven Vertrieb des neuen von beiden Markennamen angebotenen Proben-Bildgebungssystem Mammotome Confirm in den USA sowie auf der ganzen Welt und den nicht-exklusiven Vertrieb der XPERT 40 und XPERT 80-Serien sowie der MOZART-Systeme in den Vereinigten Staaten, Kanada und mehreren anderen Ländern in Europa und Asien. KUBTEC wird diese Produkte weiterhin unter dem Markenzeichen KUBTEC durch seine eigenen Vertriebskanäle vermarkten.



"Wir bei KUBTEC verfolgen das Ziel, Ärzten die Tools bereitzustellen, die sie benötigen, um ihren Patienten die besten onkologischen sowie kosmetischen Ergebnisse zu bieten, und ihren Institutionen gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen", so Vikram Butani, Chief Executive Officer bei Kubtec. "Wir pflegen bereits seit zehn Jahren enge Beziehung mit OEMs und freuen uns sehr, Leica Biosystems unserer Liste von OEM-Partnern hinzuzufügen. Diese Vereinbarung verstärkt unseren Zugang zu Gesundheitsexperten in den USA und auf der ganzen Welt, die sich auf die Biopsie, Chirurgie und Pathologie von Brustkrebs spezialisieren."



Informationen zu Leica Biosystems



Leica Biosystems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Workflow- und Automationslösungen, bei denen alle Schritte - von der Biopsie bis zur Diagnose - perfekt aufeinander abgestimmt sind. Als einziges Unternehmen, das den Arbeitsablauf von der Biopsie bis zur Diagnose abdeckt, sind wir bestens positioniert, um diese Schritte nahtlos miteinander zu verbinden. Unsere Mission "Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives - Bessere Krebsdiagnostik für höhere Lebensqualität" ist der Kern unserer Unternehmenskultur. Unsere benutzerfreundlichen, stets zuverlässigen Angebote tragen zur Erhöhung der Workflow-Effizienz und Diagnosesicherheit bei. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern vertreten und hat seinen Hauptsitz in Nußloch, Deutschland.



Weitere Informationen finden Sie auf mammotome.com oder LeicaBiosystems.com.



Informationen zu Kubtec



Kubtec, ein eingetragenes Markenzeichen von KUB Technologies, Inc., bietet die innovativsten Tools für digitale Röntgengeräte für Proben-Radiographie, Bildgebung mit niedriger Dosis, wissenschaftliche Forschung, forensische Analyse, zerstörungsfreie Prüfung, Bestrahlung und mehr. Kubtec ist ISO 9001- und ISO 13485-zertifiziert und erfüllt die US-amerikanischen, kanadischen und europäischen Anforderungen für Strahlungssicherheit. Systeme sowie herstellergeschulter Support sind weltweit verfügbar.



Bitte besuchen Sie für weitere Informationen kubtec.com.



LEICA und das Leica-Logo sind eingetragene Handelsmarken von Leica Microsystems IR GmbH. Mammotome ist eine eingetragene Handelsmarke von Devicor Medical Products, Inc., Teil von Leica Biosystems, in den USA und wahlweise in anderen Ländern. Confirm ist eine Handelsmarke von Devicor Medical Products, Inc., Teil von Leica Biosystems, in den USA und wahlweise in anderen Ländern.



OTS: Leica Biosystems Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106309 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106309.rss2



Pressekontakt: Courtney Hill, Global Brand Marketing Specialist Telefon: 847-405-7041 LBS-GlobalMarketing@leicabiosystems.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/396793/Leica_Biosystems_Logo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/618961/Kubtec_Logo.jpg