WASHINGTON - In den USA hat der Preisauftrieb im November wie erwartet zugelegt. Die viel beachtete Kerninflationsrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Lebensmittel und Energie ausgeklammert werden, gab hingegen etwas nach. Die US-Notenbank dürfte sich daher bei ihrer vorsichtigen Zinserhöhungspolitik bestätigt sehen.

BERLIN/WOLFSBURG - VW -Chef Matthias Müller sorgt mit Aussagen über ein Ende der Diesel-Subventionen an der Zapfsäule weiter für Zündstoff. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer attackierte Müller am Mittwoch als "Diesel-Judas". Sie warf ihm außerdem "ungenierte Selbstbedienung zu Lasten der Dieselfahrer" vor. Ein Sprecher von Volkswagen konterte dies mit den Worten: "Die spezifische Wortwahl von Frau Beer zu bewerten, überlassen wir lieber anderen. Wobei sich schon die Frage stellt, ob das die politische Diskussionskultur ist, die Deutschland voran bringt."

BERLIN - 80 Tage nach der Bundestagswahl ringen die Spitzen von Union und SPD in angespannter Stimmung um eine neue Regierung. Nachdem CSU-Chef Horst Seehofer SPD-Überlegungen zu einer Koalition mit nur teilweiser Kooperation als Vorschlag "aus der Krabbelgruppe" bezeichnet hatte, sagte SPD-Vize Natascha Kohnen: "Der politische Umgang von Horst Seehofer lässt schon zu wünschen übrig." Dem Radiosender Bayern 2 sagte die bayerische SPD-Chefin am Mittwoch, Union und SPD sollten sachlich in die Gespräche gehen "und nicht schon beginnen, das Gegenüber zu beschimpfen".

BERLIN - Den Krankenkassen von rund 15 Millionen gesetzlich Versicherten droht laut Barmer binnen weniger Jahre das Aus. "Das Finanzierungssystem der gesetzlichen Krankenversicherung befindet sich in einer deutlichen Schieflage", sagte Barmer-Chef Christoph Straub am Mittwoch in Berlin. Rund ein halbes Dutzend Krankenkassen stehen laut Straub deshalb möglicherweise absehbar vor einer Schließung oder Insolvenz. "Eine solche Entwicklung könnte in der laufenden Legislaturperiode eintreten."

WIESBADEN - Getrieben von höheren Energie- und Nahrungsmittelpreisen hat die Inflation in Deutschland im November etwas angezogen. Gegenüber dem Vorjahresmonat kletterten die Verbraucherpreise um 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Oktober hatte die Rate bei 1,6 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau im November um 0,3 Prozent. Die Statistiker bestätigten damit vorläufige Zahlen.

DEN HAAG/BERLIN - Gegen die umstrittene Pkw-Maut ziehen jetzt zwei deutsche Nachbarstaaten vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Niederlande schließen sich der Klage Österreichs an, wie das Verkehrsministerium in Den Haag am Mittwoch mitteilte. Die für 2019 vorgesehene Einführung der Maut benachteilige ausländische Fahrer und verstoße gegen europäische Regeln. Das Bundesverkehrsministerium wies rechtliche Bedenken gegen die Abgabe erneut zurück. Die Grünen forderten die Abschaffung der Maut. Aus der SPD wurden Zweifel laut.

LUXEMBURG - Die Zahl der Beschäftigten in der EU ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Nach Schätzungen des europäischen Statistikamtes Eurostat waren im dritten Quartal dieses Jahres insgesamt 236,3 Millionen Männer und Frauen erwerbstätig. Dies sei der höchste Wert, der jemals verzeichnet wurde, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

STRASSBURG - Die Europäische Union warnt die britische Regierung davor, die ersten Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen wieder in Frage zu stellen. Dies sagte der EU-Chefunterhändler für den britischen Austritt aus der Europäischen Union, Michel Barnier, am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. "Wir werden keine Infragestellung dieses Berichts dulden", betonte er unter Hinweis auf ein Papier, das nach schwierigen Verhandlungen am Freitag von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der britischen Regierungschefin Theresa May gebilligt worden war.

ROM - Seit Monaten wird über den möglichen Wahltermin in Italien spekuliert, nun zeichnet sich ein Urnengang Anfang März ab. Voraussichtlich werde am Sonntag, den 4. März 2018, ein neues Parlament gewählt, berichteten die Zeitungen "La Repubblica" und "Corriere della Sera" am Mittwoch. Gegen Ende des Jahres könnte Staatspräsident Sergio Mattarella das Parlament auflösen und damit den Weg für die Wahlen endgültig freimachen. Zuvor müsse noch vor Weihnachten der Haushaltsplan verabschiedet werden.

BERLIN - Trotz derzeit voller Kassen hat eine neue Bundesregierung aus Sicht des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW einen begrenzten Spielraum für zusätzliche Ausgaben. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet in einer am Mittwoch vorgelegten Prognose zwar damit, dass Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen dieses Jahr mit einem Überschuss von 47,4 Milliarden Euro abschließen, das nächste Jahr mit 46 Milliarden. Ein Teil der Überschüsse aber sei nicht dauerhaft, sondern gehe auf die derzeit noch ungewöhnlich niedrigen Zinsen zurück.

LUXEMBURG - Die Industrieunternehmen des Euroraums haben ihre Produktion im Oktober leicht ausgeweitet. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte, lag die Herstellung 0,2 Prozent höher als im Vormonat. Analysten hatten dagegen mit einer Stagnation gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde von 0,6 auf 0,5 Prozent korrigiert. Im Jahresvergleich stieg die Produktion im Oktober um 3,7 Prozent. Auch das lag über den Erwartungen.

LONDON - Die Lage am britischen Arbeitsmarkt hat sich im Oktober etwas eingetrübt. Es wurden so viele Jobs gestrichen wie letztmalig vor etwa zweieinhalb Jahren. Nach Daten des Statistikamts ONS vom Mittwoch fiel die Beschäftigung in den drei Monaten bis Oktober um 56 000 Stellen. Das ist der deutlichste Abbau seit Mai 2015. Allerdings wurde ein Stellenabbau erwartet, wenngleich in etwas geringerer Größenordnung von 40 000 Jobs.

ROM - Die italienische Industrie hat ihre Gesamtproduktion im Oktober etwas schwächer ausgeweitet als erwartet. Wie das Statistikamt Istat am Mittwoch mitteilte, betrug der Zuwachs 0,5 Prozent. Analysten hatten einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Das Plus folgt auf einen Rückgang von 1,3 Prozent im Vormonat.

FRANKFURT - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) warnt bei der Kryptowährung Bitcoin vor einer hochspekulativen Blase. "Der Preisanstieg von Bitcoin ist nicht nachhaltig", schreibt Ökonom Guido Zimmermann in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Seit Jahresbeginn hat die Internetwährung etwa 1700 Prozent an Wert gewonnen. Kritiker vergleichen den extremen Preisanstieg mit der Tulpenmanie in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.

