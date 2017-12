Die Fintech Group hat ihre Guidance für 2017 bestätigt und auch für 2018 einiges vor. Im Interview erklärt CFO Muhamad Chahrour, womit das Unternehmen rechnet und wie er das Thema Kryptowährungen aktuell einschätzt. Ziel sei es in diesem Bereich, Kunden in Zukunft das Investment in Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu erleichtern, so Chahrour im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Mehr zu den Plänen der FinTech Group im vollständigen Video.