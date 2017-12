Zürich - Unternehmen und der öffentliche Sektor im deutschsprachigen Raum kommen bei der Digitalisierung voran, wenn auch in den meisten Fällen eher langsam. Wohin die digitale Reise gehen soll, ist allerdings in vielen Bereichen noch unklar. Über alle Industrien hinweg sind nur in wenigen Ausnahmefällen vollständige Ziele und Digitalisierungsstrategien definiert. Wurden im Vorjahr noch technologische Aspekte fokussiert, ist in den vergangenen zwölf Monaten die Strategie in den Vordergrund gerückt.

Für mittelständische Unternehmen spielen Technologien zwar weiterhin eine wichtige Rolle, grössere Unternehmen hingegen haben bereits die Bedeutung von neuen Geschäftsmodellen erkannt. Damit ist auch die Einsicht gereift, welche Faktoren für den Erfolg der Digitalen Transformation entscheidend sind: die Unternehmenskultur, die Organisationsstruktur sowie die individuellen Einstellungen der Entscheider und Mitarbeiter wie Experimentierfreude und Inspiration. Zu diesen Erkenntnissen kommt eine aktuelle Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint, für die 310 Teilnehmer aus Unternehmen und Behörden im deutschsprachigen Raum befragt wurden.

Fortschritte zeichnen sich vor allem in der Kundenorientierung ab:

"Bereits bei unserer Studie im Jahr 2016 wurde deutlich, dass Unternehmen mithilfe der Digitalisierung speziell auch ihre Kundenangebote verbessern wollen. Und dieser Trend ist weiter gestiegen. Zum Beispiel bieten inzwischen eine Vielzahl an Unternehmen ihren Kunden unterschiedliche Vertriebs- und Kontaktkanäle an und setzen bei Prozessen auf neue digitale Technologien, um das Kundenerlebnis zu verbessern." Carsten Schulz, Partner bei BearingPoint

Noch kopflos: notwendige digitale Zeitumstellung in den Organisationen

Die mit Abstand grössten Herausforderungen wurden innerhalb der eigenen Organisation identifiziert.

"Besorgniserregend ist die Selbsteinschätzung der Befragten im Bereich Organisationkultur. Ein Grossteil der Befragten sieht sich noch in traditionellen Organisationsstrukturen verhaftet und vermisst eine zeitgemässe, agile und horizontale Projektkultur. Für die Erfolgsaussichten der Digitalen Transformation sind diese Befunde bedenklich. Ohne die richtigen Voraussetzungen können Digitalisierungsbemühungen nicht gelingen. Drei Viertel der Befragten schätzen viele Probleme als hausgemacht ein. Wie auch im letzten ...

