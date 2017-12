(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Seit Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit dem Verkauf hochwertiger Unterhaltungselektronik im Internet zum fairen Preis.

Gökhan Yanilmaz ist der Gründer der Singulas.com Retail GmbH und Vater des dahinterstehenden Konzepts. Mit dem Launch von Singulas - in 2016 - bieten wir unseren Kunden premium Unterhaltungselektronik wie zum Beispiel das [url=https://www.singulas.de/apple-iphone-x/a-252/]Apple iPhone X[/url], oder das neue [url=https://www.singulas.de/apple-iphone-8/a-250/]iPhone 8[/url] im Online-Shop unter singulas.de zu spitzen Preisen. Und da der Kauf von hochwertiger Unterhaltungselektronik absolute Vertrauenssache ist, beziehen wir unsere Ware ausschließlich von offiziellen und autorisierten Großhändlern. Die Bezahlung der kostbaren Stücke kann bei Abholung in Berlin auch in bar erfolgen, nach vorheriger Bonitätsprüfung ist dank [url=https://www.klarna.com/de/]Klarna[/url] der Kauf auf Rechnung oder in Raten möglich. Weitere Zahlungsmöglichkeiten sind Vorkasse mit 5% Skonto und Kreditkarte.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Name: Gökhan Yanilmaz

Zuständig: Geschäftsführer

Telefon: +49 (30) 609899230

E-Mail: service@singulas.com

