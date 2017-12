Mehr als 300.000 Autounfälle mit Verletzten gab es vergangenes Jahr. Verunglückt ein Unternehmer, kann das schlimme Auswirkungen auf seine Firma haben. Start-up-Gründer Hiroki Takeuchi erzählt, wie ein Unfall sein Leben veränderte.

Im Juli 2015 verlor SAP-Vorstandschef Bill McDermott durch einen Sturz sein linkes Auge. Ein Unfall. Aufsichtsratschef Hasso Plattner machte daraufhin einen Notfallplan. Für den Fall, dass McDermott nicht mehr antritt.

Einen solchen Unfallplan haben nur wenige Unternehmen, wie der Notar und Professor an der Schumpeter School of Business and Economics der Bergischen Universität Wuppertal, Wolfgang Baumann gegenüber WirtschaftsWoche sagte.

Wenn ein Firmeninhaber nach einem Unfall nicht mehr oder länger nicht geschäftsfähig sei und für diesen Fall nicht über eine Prokura vorgesorgt habe, könne dies "zum Stillstand des Unternehmens führen. Bankkonten sind eingefroren ohne Vollmachten. Steuern, Sozialabgaben, Gehälter und Lieferanten können nicht bezahlt, Verträge mit Kunden oder Mitarbeitern nicht geschlossen werden", sagt er.

Kleine und mittelständische Unternehmen sind auf den Ernstfall oft nicht gut vorbereitet, wie es bei den Handwerks- und Handelskammern heißt. Auch viele Selbstständige denken nicht daran, dass über eine Lebensversicherung nur der Todesfall abgesichert ist, heißt es bei der Handwerkskammer Stuttgart. Fallen sie für längere Zeit gesundheitsbedingt aus, kann das nicht nur Betrieb und Mitarbeiter, sondern auch die Existenz der eigenen Familie bedrohen. Die Kammer bietet ihren Mitgliedern deshalb Checklisten an: Wer ist zuständig, wo finde ich alle wichtigen Informationen und Kontaktdaten, wer ist zu informieren und wer hat welche Vollmachten?

Denn Unfälle, die das Leben der Betroffenen und das ihrer Angestellten auf den Kopf stellen, kommen leider häufig vor. So hat es allein im vergangenen Jahr nur in Deutschland 308.183 Autounfälle mit Verletzten gegeben (siehe Grafik oben). Mit einem gebrochenen Fuß und ein paar blauen Flecken ist es leider nicht immer getan. Die Statistik zeigt, dass bei 10,01 Prozent der weiblichen und 26,58 Prozent der männlichen Unfallopfer aus dem Jahr 2015 auch nach Krankenhausaufenthalt und Reha eine Schwerbehinderung zurückblieb (siehe Grafik unten). Wie bei Hiroki Takeuchi. Am 22. September 2016, einem Donnerstag, fuhr der Gründer des Fintechs GoCardless mit dem Rad durch London. Takeuchis täglicher Frühsport rund um den Regent's Park. Dann kam das Auto.

Er ...

