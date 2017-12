IRW-PRESS: Aben Resources Ltd.: Aben Resources entdeckt neues goldhaltiges Erzgangsystem und erweitert damit die bekannte Mineralisierung im Goldprojekt Justin in Yukon

Vancouver, BC -- Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) (OTCBB: ABNAF) (Frankfurt: E2L2) (das Unternehmen) freut sich, eine Übersicht über die Ergebnisse der Explorationsarbeiten bereitzustellen, die im August 2017 im zu 100 Prozent unternehmenseigenen 18.314 Acres großen Goldprojekt Justin im Südosten von Yukon absolviert wurden. Besonders hervorzuheben ist die Entdeckung eines neuen goldhaltigen Erzgangsystems (Lost Ace), das auf einem Abschnitt von 1,0 Metern (m) 4,77 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) lieferte. Die neue Zone Lost Ace ist 2 Kilometer (km) entlang des Streichens von der Zone POW entfernt, einem Bereich, in dem vorherige Bohrungen u.a. 1,19 g/t Au auf 60 m (einschließlich 2,47 g/t Au auf 21 m) und 1,49 g/t Au auf 46,4 m durchteuften.

Während des Explorationsprogramms 2017 wurden neben 13 Gesteinsproben, 2 Schlammproben, 1 Massenbodenprobe für die Goldkornanalyse sowie 380 Bodenproben auch 21 Schlitz- und 3 Splitterproben aus 4 Gräben gewonnen. Die Probenahmen deckten insgesamt 16,8 Streckenkilometer ab. Das Programm konzentrierte sich auf zwei Gebiete: die Zone Lost Ace und die Zone Confluence. In der Zone Confluence hatte das Unternehmen im Zuge vorheriger Explorationen Potential für Intrusiv- und/oder orogenetische Goldmineralisierung an der Oberfläche aufgezeigt. Zusätzlich zu den neu entdeckten Gebieten gibt es mehrere vorrangige Explorationsziele, die durch geochemische und geophysikalische Anomalien definiert sind und bisher noch nicht anhand von Bohrungen erprobt wurden.

Lageplan des Goldprojekts Justin in Yukon: http://www.abenresources.com/site/assets/files/4303/justin_location. jpg

In einem neu entdeckten Gebiet mit Stockwerk-Quarzerzgängen, das sich in der Nähe einer Bodenprobe mit 2,4 g/t Au aus dem Jahr 2014 befindet, wurden vier Gräben ausgehoben. Die Analyse des Grabungsprogramms 2017 lieferte vielversprechende Werte in einer Zone mit Quarz-Carbonat-Stockwerk-Erzgängen, die in grobkörnige Metasedimentgesteine der Hyland-Gruppe gelagert sind. TR17-004 enthielt auf einem Abschnitt von 5,00 m (wahre Mächtigkeit) 1,44 g/t Au; darin enthalten waren auch Abschnitte von 3,85 m (wahre Mächtigkeit) mit 2,11 g/t Au bzw. von 1,0 m mit 4,77 g/t Au. Das goldhaltige Erzgangsystem tritt im Hangende der Kontaktzone zwischen einem grobkörnigen kiesigen Sandstein und einem Phyllit - einem geologischen Milieu, das große Ähnlichkeit mit der Mineralisierung im Projekt 3 Ace von Golden Predator direkt nordwestlich des Projekts Justin aufweist - auf.

An einer Stelle 115 Meter hangaufwärts von der Zone Lost Ace wurde eine Massenbodenprobe entnommen und zur Goldkornanalyse und Klassifizierung eingereicht. Die 3,8 kg schwere Probe enthielt insgesamt 1.135 sichtbare Goldkörner, was als höchst anomal gilt. Von den 1.135 Goldkörnern wurden 1.049 als makellos eingestuft, was nahelegt, dass sie weniger als 100 m von ihrer Quelle entfernt sind. Die Nähe der Massenbodenprobe, die gediegenes Gold enthielt, zum goldhaltigen Erzgangsystem deutet auf die potenzielle Ergiebigkeit der Struktur hin. Das Unternehmen beurteilt diese Ergebnisse als höchst ermutigend und plant, mehrere der historischen Probentrüben einer ähnlichen Analyse unterziehen zu lassen. Damit will das Unternehmen seine Erkenntnisse zu dieser Neuentdeckung weiter verbessern, so dass die anschließenden Explorationen 2018 auf dem jüngsten Erfolg aufbauen können.

Beschreibung der Analyse- und QA/QC-Verfahren

Alle Proben wurden zur Aufbereitung an die Einrichtung von ALS Minerals (ALS) in Whitehorse, Yukon überstellt. Die geochemische Analyse erfolgte in der Einrichtung von ALS in Vancouver, British Columbia. Alle Proben wurden anhand der folgenden Verfahren analysiert: ME-ICP41, Au-AA23-Brandprobe (30 g) und metallischer Au-SCR21-Brandprobe (30 g). Die QA/QC-Maßnahmen des Unternehmens beinhalteten die Hinzugabe externer Leer- und Standardproben in die Charge aller Gesteinssplitter- und Schlitzproben. Für jeden Graben wurde mindestens eine Standardprobe und eine Leerprobe dazugegeben. Darüber hinaus war das Labor angewiesen, jede Probe vor der Aufbereitung einer Nasssiebung zu unterziehen, um die Kontamination durch die Kiesdeckschicht auf ein Minimum zu beschränken.

Eine Massenprobe aus dem Boden/Tillit wurde an Overburden Drilling Management in Ottawa, Ontario überstellt und anhand einer Abscheidung schwerer Flüssigkeiten (Heavy Liquid Separation) und Mikro-Goldwäsche (Micro-Panning) verarbeitet, um die Anzahl der sichtbaren Goldkörner zu erfassen und die metallischen Mineralmengen zu schätzen.

Cornell McDowell, P.Geo., V.P. für Exploration von Aben Resources, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die fachlichen Inhalte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Aben Resources:

Aben Resources ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung von Goldprojekten in British Columbia, im Yukon und in Saskatchewan beschäftigt. Aben ist ein kapitalkräftiges Junior-Explorationsunternehmen und verfügt über etwa 53,2 Millionen emittierte und ausstehende Aktien. Weitere Informationen zu Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.abenresources.com.

