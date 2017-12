ZÜRICH (awp) - Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) eröffnet laut eines Zeitungsberichts eine Niederlassung in Zürich. Das chinesische Großinstitut habe von der Finanzmarktaufsicht Finma eine Bewilligung als Bank in der Schweiz erhalten, bestätigte Finma-Sprecher Vinzenz Mathys gegenüber der "Handelszeitung".

Das Institut mit 450 000 Mitarbeitern ist eine der größten Banken der Welt. Leiter der Schweizer Dependance von ICBC wird dem Artikel zufolge der Chinese Peichen Chen, der zuvor als Vize die operativen Geschicke in Pakistan leitete. Als Chief Compliance Officer komme der Schweizer Claudio Pfammatter, der zuvor als Head of Legal, Compliance & Risk bei der Privatbank Bellerive arbeitete.

Das wäre die zweite Chinesische Großbank mit einer Niederlassung in Zürich. Bereits Anfang 2016 hatte die China Construction Bank (CCB) ein Handelszentrum in der Stadt eröffnet./yr/kw/AWP/das

