Mit Suntransfer Tech als lokalem Partner will das Berliner Photovoltaik-Unternehmen helfen, bis 2025 allen Äthiopiern Zugang zur Elektrizität zu schaffen. Ende November hatte die Regierung in Addis Abeba dieses Ziel ausgegeben.Mobisol will in Äthiopiens gemeinsam mit dem dortigen Anbieter Suntransfer Tech große Photovoltaik-Heimsysteme vertreiben. Mobisol-Manager Fasil Eyassu Melkie spricht dabei vom Einstieg in den größten Markt in Ostafrika. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen zehntausende äthiopische Haushalte und Firmen mit Strom versorgen, wie das Berliner Start-up am Mittwoch mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...