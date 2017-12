Die Verbraucherpreise in den USA haben im November zugelegt. Damit hat die US-Notenbank Fed einen weiteren Grund für die dritte Zinserhöhung im laufenden Jahr. Eine Entscheidung soll noch im Laufe des Mittwochs fallen.

Der Inflationsdruck in den USA hat im November zugenommen und der Notenbank damit weitere Argumente für eine Zinserhöhung geliefert. Die Verbraucherpreise legten um 2,2 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Im Oktober lag die Teuerung noch bei 2,0 Prozent. Der Benzinpreis war im November um 7,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat und trieb so die Lebenshaltungskosten nach oben. Die US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...