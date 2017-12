Das Jahr 2017 hatte schon einige überraschende Wendungen am Markt zu bieten, aber im kommenden Jahr könnte die Volatilität noch ansteigen. Dirk Grunert von Morgan Stanley wirft einen Blick voraus auf spannende Märkte und Anlageklassen. In der Sendung Zertifikate Aktuell nimmt er das zu erwartende Wirtschaftswachstum u.a. in den USA unter die Lupe, außerdem die Themen: weitere Geldpolitik der Notenbanken, Inflation und Währungen. Mehr dazu und sein Rat an Anleger, in der vollständigen Sendung.