NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Nach einer zeitweise deutlichen Aufwärtsbewegung im frühen Handel gaben die Notierung am frühen Nachmittag die Gewinne wieder ab und rutschten zuletzt in die Verlustzone. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am späten Nachmittag 62,64 US-Dollar. Das waren 70 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung fiel um 38 Cent auf 56,76 Dollar.

Ein erneuter deutlicher Rückgang der Ölreserven in den USA konnte die Ölpreise am Nachmittag nicht stützen. In der vergangenen Woche waren die Rohölbestände in den USA um 5,12 Millionen Barrel auf 443,0 Millionen Barrel gesunken, wie das Energieministerium in Washington mitteilte. Das ist der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 2,9 Millionen Barrel erwartet.

Allerdings legt die Ölproduktion in den USA immer stärker zu. Wie die amerikanische Regierung weiter mitteilte, war die Fördermengen in der vergangenen Woche um 0,8 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 9,78 Millionen Barrel gestiegen.

Zuvor hatten bereits Aussagen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) die Ölpreise gebremst. Nach Einschätzung des Kartells wird das Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt noch mindestens bis Ende kommenden Jahres andauern. Als Ursache sieht sieht die Opec eine wachsende Fördermenge in den USA und in anderen Ölstaaten außerhalb des Kartells, wie aus dem Monatsbericht hervorgeht. Die Opec geht davon aus, dass die Nicht-Opec-Staaten ihr Angebot im kommenden Jahr um durchschnittlich 300 000 Barrel pro Tag erhöhen werden./jkr/jsl/das

AXC0293 2017-12-13/17:52