München, 13. Dezember 2017 - Die Air Berlin plc ("Air Berlin" oder die "Gesellschaft") hat am heutigen Tage mitgeteilt, dass der geplante Erwerb der NIKI Luftfahrt GmbH ("NIKI") durch die Deutsche Lufthansa-Gruppe gescheitert ist. In diesem Zusammenhang, wie bereits in den Medien spekuliert wurde, bestätigt die Gesellschaft, dass es keine Freigabe durch die EU-Kommission für den geplanten Erwerb der österreichischen NIKI in Phase 1 des Fusionskontrollverfahrens gab. Der bereits im Oktober 2017 geschlossene Kaufvertrag für NIKI kann damit nicht vollzogen werden. Laut Mitteilung der Gesellschaft, prüft diese derzeit alternative Verwertungen für die NIKI.

Allerdings teilte die Gesellschaft mit, weiterhin an dem Erwerb der Luftfahrtgesellschaft Walter mbH ("LGW") durch die Deutsche Lufthansa-Gruppe festzuhalten. Eine Genehmigung der EU-Kommission ist unter Vorbehalt. Laut Mitteilung der Gesellschaft liegt der Kaufpreis für den Erwerb der LGW bei ca. EUR 18 Mio. und ist im Wesentlichen zur Tilgung des von der KfW gewährten Massedarlehens einzusetzen.

KEOS wird die Anleihegläubiger der Air Berlin plc über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter airberlin@onesquareadvisors.com, zur Verfügung. Noch nicht registrierte Anleihegläubiger werden gebeten, sich unter dieser Adresse oder auf unserer Homepage unter "Anleihe" / "Air Berlin" zu registrieren.

