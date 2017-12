KONZERNFÜHRUNG DEMONSTRIERT.LEIPZIG (dpa-AFX) - Siemens hat ein Gesprächsangebot der Stadt Leipzig wegen der geplanten Werksschließung abgelehnt. Der bei einem Besuch des Geschäftsführers der Division Power and Gas, Willi Meixner, am Mittwoch angebotene Termin sei bedauerlicherweise abgesagt worden, teilte Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht mit. Das Dezernat will weiter nach Gesprächsmöglichkeiten suchen, um die Vorteile des Standorterhalts für den Konzern und die konkrete Unterstützung durch die Stadt aufzuzeigen.

Der Elektrokonzern hatte Mitte November angekündigt, weltweit 6900 Stellen wegen schlechter Auftragslage in der Kraftwerkssparte abbauen zu wollen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Betroffen sind auch die sächsischen Standorte Leipzig und Görlitz. Auch in Thüringens Landeshauptstadt soll es Einschnitte geben. Mehrere Hundert Siemens-Mitarbeiter demonstrierten dagegen am Mittwoch in Erfurt./mon/DP/stk

