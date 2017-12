Berichte über Mitarbeiterüberwachung bei Amazon Deutschland sorgen für Empörung. In den USA spähen Unternehmen ihre Mitarbeiter noch umfassender aus. Die Software dazu nutzen auch immer mehr Unternehmen in Deutschland

Montagmorgen, 9 Uhr. Stefan Fischer ist im Büro angekommen, fährt seinen Computer hoch. Er schreibt Mails an Kunden und Kollegen, telefoniert und recherchiert. Er ist Projektmanager bei einer großen Firma. Um 11 Uhr steht plötzlich sein Chef in seinem Zimmer. "Stefan, alles okay bei dir?", fragt er. Sein Chef hat gesehen, dass Fischer schon wieder schlecht geschlafen hat, und ist besorgt. Wie alle Mitarbeiter hier trägt Fischer ein Armband, das seinen Schlaf analysiert und so herausfindet, ob er gestresst ist. Über gestresste Mitarbeiter wird der Chef informiert. Auch sonst weiß er viel über Fischer: Sein Unternehmen setzt eine Software ein, die Mails, Telefonate und den Browserverlauf auswertet.

Stefan Fischer gibt es nicht, genauso wenig wie seinen Chef. Dank Datenschutzregeln sind solche Szenarien in Deutschland noch Fiktion. Im Ausland aber sind sie Realität. In Großbritannien etwa: Dort hängte die Supermarktkette Tesco ihren Mitarbeitern elektronische Armbänder um, um zu sehen, wohin sie sich bewegen und wie viel sie arbeiten. Selbst Toilettengänge wurden so erfasst. Bei US-Unternehmen wie Ebay erhalten Angestellte, die Sensoren nutzen, um zu messen, wie viel sie sich bewegen und wie sportlich sie sind, einen günstigeren Tarif bei der Gesundheitsvorsorge.

Abschied vom Bauchgefühl

Nun schwappt der Trend nach Deutschland - trotz Verboten. Immer mehr Unternehmen setzen Software ein, um ihre Mitarbeiter zu erfassen. People Analytics heißen die Programme, die Verhalten und Eigenschaften von Mitarbeitern analysieren. Die Softwarepakete, meist von US-Unternehmen programmiert, dürfen hier nur eingeschränkt genutzt werden. Sie sind an deutsches Datenschutzrecht angepasst. Zumindest in der Theorie. Datenschützer gehen davon aus, dass Arbeitnehmer in der Praxis auch hierzulande ausgespäht werden, da niemand die Unternehmen kontrolliert. "Wir müssen aufpassen, dass bei uns nicht bald amerikanische Zustände herrschen", warnt Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz in Baden-Württemberg.

Wo die Grauzone aufhört und die Straftat beginnt, loten Gerichte erst aus. Der Blick über die Landesgrenzen zeigt: Klare Abgrenzung und Kontrollen sind dringend nötig, soll aus Big Data nicht auch in Deutschland am Arbeitsplatz bald Big Brother werden.

Das Magazin "Panorama" deckte kürzlich auf, dass Amazon in seinem Logistikzentrum im niedersächsischen Winsen die einzelnen Arbeitsschritte seiner Mitarbeiter per Computer akribisch erfasst. Der Konzern beteuert, die Technologie solle helfen, Bestellungen pünktlich auszuliefern. Nach Recherchen von "Panorama" werden die Daten aber auch zur Leistungskontrolle genutzt: Mitarbeitern werde vorgegeben, wie viele Arbeitsschritte sie in der Stunde erledigen müssen. Liegen sie darunter oder nur knapp darüber, weist sie ein Vorgesetzter darauf hin. Die zuständige Landesdatenschutzbeauftragte hat ein Verfahren gegen Amazon eingeleitet.

Das zeigt, wie subtil Überwachung in Unternehmen geworden ist: Früher mussten Unternehmen einen Detektiv beauftragen, wenn sie einem Mitarbeiter hinterherspionieren wollten. Das war aufwendig und teuer. Heute ist es einfach und günstig. Es gibt Spähsoftware wie Keylogger, die aufzeichnet, was jemand am Computer tut, die Bildschirmfotos vom E-Mail-Postfach macht und Tastaturanschläge speichert. Im Sommer entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt, dass Arbeitgeber solche Tastaturspione nur bei konkretem Verdacht auf eine Straftat einsetzen dürfen. Anlass war der Fall eines Programmierers, der von seinem Firmenrechner private Dinge erledigt hatte und deswegen entlassen worden war.

Software zur Erfassung von Arbeitsvorgängen

Software zur Erfassung von Arbeitsvorgängen hingegen ist erlaubt und bei immer mehr Personalverantwortlichen beliebt. So wie bei Christine Schwab, die den Personalbereich der Software AG aus Darmstadt leitet, ein Anbieter ...

