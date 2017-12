3DP-Technologie und lebensrettende Medikamente sollen kombiniert werden, um signifikanten Nutzen für die Lebensqualität von Patienten mit seltenen Leiden zu erzielen

Aprecia Pharmaceuticals, LLC ("Aprecia"), The 3DP Pharmaceutical Company, und Cycle Pharmaceuticals, Ltd. ("Cycle") gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet haben, um Medikamente für seltene Leiden auf Basis der 3D-Drucktechnologie ("3DP") zu entwickeln und zu vermarkten. Die geplanten Produkte werden im Vergleich zu bestehenden, zugelassenen Medikamenten für seltene Leiden zu Verbesserungen der Lebensqualität beitragen und dies durch den Einsatz der proprietären ZipDose 3DP-Technologieplattform erreichen. ZipDose ist die einzige dreidimensionale Drucktechnologie, die von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für die pharmazeutische Arzneimittelproduktion zugelassen wurde.

Antonio Benedetti, CEO von Cycle, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Viele Patienten, die an derartigen seltenen Erkrankungen leiden, besitzen keinerlei Behandlungsoption. Für diese seltenen Erkrankungen mit zugelassener pharmazeutischer Behandlungsform, gilt nach wie vor, dass sie unter unzureichenden Medikamentenformulierungen zu leiden haben. Die ZipDose 3DP-Technologie bietet die Grundlage für die Formulierung rasch schmelzender pharmazeutischer Produkte. Diese Technologie ermöglicht signifikant höhere Mengen an Pharmawirkstoffen als jede andere Technologie für rasch schmelzende Produkte auf dem Markt. Diese fortschrittliche Technologie ist in der Lage, auf einzigartige Weise sowohl die Belastungen in Zusammenhang mit Tabletten als auch Schluckbeschwerden (Dysphagie) zu meistern, die beide lebenslange tägliche Schwierigkeiten für so viele Patienten bedeuten, die von seltenen Leiden betroffen sind."

"Wir sind äußerst erfreut über die Zusammenarbeit mit dem Cycle Team und erwarten beachtliches Synergie-Potenzial für diese beiden Unternehmen in ihrem Streben, dem bislang ungedeckten medizinischen Bedarf in der Patientenpflege gerecht zu werden", erklärte Don Wetherhold, CEO von Aprecia. "Cycle ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Arzneimittel für seltene Erkrankungen das Unternehmen konnte nachweisen, dass es einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität bei Patienten mit seltenen Leiden rund um den Globus leisten kann. Aprecia ist in hohem Maße bestrebt, seine ZipDose 3DP-Drucktechnologie zur Anwendung zu bringen, um den realen, täglichen Bedürfnissen von Patienten mit seltenen Leiden zu begegnen", ergänzte er.

Über Aprecia

Aprecia, The 3DP Pharmaceutical Company, erwartet, dass seine ZipDose Technologie eingesetzt werden kann, um die Art und Weise des Einnehmens von Medikamenten zu transformieren. Seine erste Innovation, die ZipDose Technologie, kann mit einer Vielzahl pharmazeutischer Wirkstoffe kombiniert werden, um eine sich schnell auflösende Dosierungsform zur oralen Verabreichung zu schaffen, die bequem eingenommen und leicht verabreicht werden kann. Aprecia ist bestrebt, die Patientenerfahrung durch neuartige Konzepte für die Verabreichung von Medikamenten zu verbessern, die in der Lage sind, bislang ungedecktem medizinischem Bedarf gerecht zu werden, um das Leiden der Patienten zu beenden und das Pflegepersonal zu entlasten. Weitere Informationen finden Sie unter www.aprecia.com.

Über Cycle Pharmaceuticals

Cycle ist ein Pharmaunternehmen, das den Zugang zu bestehenden Pharmazeutika optimiert und ausweitet. Cycle konzentriert sich auf drei Bereiche der pharmazeutischen Entwicklung:

Verbesserung von Arzneimitteln für seltene Leiden, die der Behandlung der unterversorgten Gemeinschaft von Patienten mit diesen Erkrankungen dient

Wiedereinsetzung generischer Medikamente, die bereits zuvor vermarktet wurden und

Zusammenarbeit mit unseren wissenschaftlichen und anderen Partnern, um die Anwendung von Pharmazeutika auf neue medizinische Gebiete mit bislang deutlich ungedecktem medizinischem Bedarf auszuweiten.

Das erste Produkt von Cycle für Patienten mit seltenen Leiden, NITYR (Nitisinon-Tabletten), ist in den USA und Kanada zur Behandlung von erblicher Tyrosinämie Typ I zugelassen.

Das Unternehmen unterhält seinen globalen Hauptsitz in Cambridge (Großbritannien). Weitere Informationen finden Sie unter www.cyclepharma.com.

