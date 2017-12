Die spanische Weihnachtslotterie ist die größte der Welt, zur Ziehung versammelt sich die halbe Nation vor dem Fernseher. Doch der Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens macht auch vor dieser Tradition nicht Halt.

Seit Wochen bilden sich täglich lange Schlangen vor Doña Manolita. Bis zu sechs Stunden warten Spanier vor der Lottoverkaufsstelle im Herzen von Madrid, bis sie an der Reihe sind. Sie stehen an für ein Los für die traditionelle spanische Weihnachtslotterie, die immer am 22. Dezember gezogen wird. Doña Manolita umgibt die Saga, dass dort die meisten Gewinnerlose verkauft werden. Das mag sogar stimmen - hat aber wohl weniger mit dem Glück als mit der Masse zu tun: Je mehr Lose eine Stelle verkauft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gewinnerlos dabei ist.

Doch um solche Details scheren sich die Spanier nicht. Die Weihnachtslotterie gehört für sie ebenso zum Fest wie für Deutsche der Adventskranz - den es wiederum in Spanien nicht gibt. Oft kaufen Freunde, Kollegen oder ganze Dörfer dieselbe Losnummer. "Ich kaufe das Los in der Weihnachtslotterie ...

