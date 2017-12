Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht im Plus geschlossen. Nach einem kurzen Abtaucher in die negativen Vorzeichen am Vormittag pendelte der Leitindex SMI lange Zeit um seinen Vortagewert herum. Am späten Nachmittag übersprang er dann jedoch sogar kurzzeitig die 9'400er-Marke und markierte bei 9'406 Punkten ein neues Jahreshoch. Insgesamt sei am Markt aber Zurückhaltung zu spüren gewesen. Aus dem Handel hiess es unisono, die Investoren warteten auf den Fed-Zinsentscheid am Abend.

Da dieser erst nach Börsenschluss in Europa publiziert wird können allfällige Überraschungen oder Enttäuschungen erst am morgigen Donnerstag in die Kurse eingepreist werden. Allerdings gilt als ausgemacht, dass die US-Währungshüter die Zinsen um 25 BP erhöhen. Dies auch, weil in den USA die Inflationsrate im November wie erwartet gestiegen ist. Uneins sind sich die Experten dagegen bei der Zahl möglicher Zinsschritte 2018. Am Donnerstag stehen ausserdem die Notenbanksitzungen der EZB, der SNB und der Bank of England im Fokus. Für Gesprächsstoff dürfte also noch einmal gesorgt sein.

Der Swiss Market Index (SMI) stand zum Handelsschluss schliesslich 0,35% höher bei 9'394,55 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,41% auf 1'512,52 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,30% auf 10'752,01. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 20 im Plus, sieben im Minus und drei (Adecco, Roche und Clariant) ...

