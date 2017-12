Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zum 20. Mal überträgt das ZDF die Gala "Sportler des Jahres": Am Sonntag, 17. Dezember 2017, 22.00 Uhr, ist die 90-minütige Verleihung der traditionsreichen Sporttrophäe als festlicher Abschluss des aktuellen Sportjahres im Zweiten zu sehen. Seit dem 3. Dezember 1998 überträgt das ZDF diese Veranstaltung immer im letzten Monat des Jahres: Die Auszeichnung für die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres wird bereits zum 71. Mal vergeben.



Und auch in diesem Jahr wird die Entscheidung nicht leicht fallen: Im vorolympischen Winter holten allein die deutschen Wintersportler über 30 Medaillen bei ihren Weltmeisterschaften. Herausragend die fünf Weltmeistertitel von Biathletin Laura Dahlmeier und die vier WM-Goldmedaillen des Nordischen Kombinierers Johannes Rydzek. Oder macht Kombinierer Eric Frenzel das Rennen, der zum fünften Mal den Gesamt-Weltcup gewann? Weitere Kandidaten bei den Männern: die Biathlon-Weltmeister Benedikt Doll und Simon Schempp sowie Radsprinter Marcel Kittel, der bei der Tour de France von Etappensieg zu Etappensieg fuhr. Bei den Leichtathleten war Johannes Vetter der überragende Speerwerfer der Saison und wurde in London Weltmeister. Tennisprofi Alexander Zverev spielte sich in der Weltrangliste bis auf Platz drei nach vorne. Im Oktober feierte Triathlet Patrick Lange auf Hawaii den Sieg bei der Ironman-WM.



Bei den Damen beeindruckte neben Laura Dahlmeier Skispringerin Carina Vogt, die im dritten Winter nacheinander den Saisonhöhepunkt für sich entschied und ihren WM-Titel verteidigte. Jacqueline Lölling wurde Weltmeisterin im Skeleton, Tatjana Hüfner holte im Rodeln bereits ihren fünften WM-Titel. Bei der WM der Kunstturner überraschte Pauline Schäfer mit WM-Gold am Schwebebalken, und Kristina Vogel setzte ihre Erfolgsserie mit zwei WM-Titeln bei der Bahnrad-WM fort.



Auch für die Mannschaft des Jahres stehen einige Weltmeister bereit. Der Doppeltriumph im Viererbob von Johannes Lochner und Francesco Friedrich, die zeitgleich Weltmeister wurden, ragt heraus. Die Staffel der Biathletinnen holte ebenso den WM-Titel wie die Mannschaft der Nordischen Kombinierer und die Mixed-Mannschaft im Skispringen. Im Sommer wurden Laura Ludwig und Kira Walkenhorst Weltmeisterinnen im Beachvolleyball. Der Ruder-Achter fuhr zu WM-Gold. Und die Fußball-Nationalmannschaft gewann den Confed Cup in Russland.



Am Sonntagabend werden neben den Sportlerinnen und Sportlern rund 750 Ehrengäste im Kurhaus Baden-Baden zur Gala "Sportler des Jahres" erwartet. Die Wahl wird von der Internationalen Sport-Korrespondenz (ISK) durchgeführt, wahlberechtigt sind rund 3000 Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten.



https://ZDFsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



https://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121