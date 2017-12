Mainz (ots) -



Hin- und Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales zwischen FC Bayern München und Besiktas Istanbul sind live im ZDF zu sehen. Am Dienstag, 20. Februar 2018, 20.45 Uhr, empfängt der deutsche Meister das Team vom Bosporus, das als Sieger in der CL-Vorrundengruppe G zweimal den deutschen Vizemeister RB Leipzig besiegte. Die "UEFA Champions League"-Livesendung beginnt um 20.25 Uhr im ZDF. Das Rückspiel wird am Mittwoch, 14. März 2018, bereits um 18.00 Uhr im ZDF zu sehen sein.



Das erste Champions-League-Achtelfinale, das das ZDF in dieser Saison überträgt, ist für manche Fußballfans bereits ein vorweggenommenes Finale: Am Mittwoch, 14. Februar 2018, 20.45 Uhr, trifft Titelverteidiger Real Madrid auf das hochgehandelte Paris St. Germain. Ob auch das Rückspiel dieser Partie übertragen wird oder ob eines der anderen drei Achtelfinalrückspiele (Juventus - Tottenham, FC Basel - Manchester City oder Porto - Liverpool) des dritten Champions-League-Achtelfinal-Spieltags (6./7. März 2018) live im ZDF zu sehen ist, entscheidet sich nach den Hinspielen.



Da nach der Champions-League-Gruppenphase mit FC Bayern München nur noch ein Bundesligist im laufenden Wettbewerb vertreten ist, kann das ZDF, das sich auf den Mittwoch als CL-Spieltag festgelegt hat, auch Dienstagsspiele mit deutscher Beteiligung übertragen (Follow-Your-Team-Regelung).



