Zürich (ots) - Die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC),

die grösste und wertvollste Bank der Welt mit über 450 000

Mitarbeitern, siedelt in der Schweiz an. Das chinesische

Grossinstitut hat von der Finanzmarktaufsicht Finma eine Bewilligung

als Bank in der Schweiz erhalten. Finma-Sprecher Vinzenz Mathys

bestätigt Recherchen der «Handelszeitung».



ICBC hat in diesen Tagen eine Zweigniederlassung in Zürich

eröffnet, nur einen Steinwurf vom Paradeplatz entfernt. Die

chinesische Grossbank ist nach der China Construction Bank das zweite

Institut aus dem Reich der Mitte, das sich in der Limmatstadt

ansiedelt. ICBC hat den Ruf, marktorientierter zu sein als andere

staatsnahe China-Institute. Leiter der Schweizer Dependance von ICBC

wird der Chinese Peichen Chen, der zuvor als Vize die operativen

Geschicke in Pakistan leitete. Als Chief Compliance Officer amtet der

Schweizer Claudio Pfammatter, der zuvor als Head of Legal, Compliance

& Risk bei der Privatbank Bellerive arbeitete.



Seit Anfang 2016 laufen die Vorbereitungen für die Ansiedlung in

Zürich. Die Bande von ICBC mit der Schweizer Finanzbranche sind eng.

So war die Credit Suisse vor zehn Jahren federführend beim Börsengang

der ICBC. Gleichzeitig unterhält die CS mit der chinesischen

Grossbank ein Joint Venture im Reich der Mitte.



