Bonn (ots) - Angela Merkel sondiert nach dem Scheitern von Jamaika mit der SPD, ob es eine Neuauflage der Großen Koalition gibt. Die Regierungsbildung in Berlin wird zur Hängepartie - auch für Europa.



Auf dem EU-Gipfel in Brüssel geht es um die Weiterentwicklung der Europäischen Union und die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Macron. Viele osteuropäische Staaten können mit der Vision Europas des Franzosen wenig anfangen und auch bei Merkels CDU stoßen die Ideen Frankreichs auf gedämpfte Zustimmung. Dagegen fordert der mögliche neue und alte Koalitionspartner SPD mit ihrem Vorsitzenden Martin Schulz die Vereinigten Staaten von Europa bis zum Jahr 2025.



Wie handlungsfähig ist Angela Merkel in Europa? Welchen europapolitischen Kurs schlägt Deutschland demnächst ein?



Anke Plätter diskutiert mit



Barbara Junge, Stellvertretende Chefredakteurin, taz Frank A. Meyer, Schweizer Journalist Boris Kálnoky, WELT-Korrespondent in Budapest Hélène Kohl, Französische Journalistin Radio Europe 1



