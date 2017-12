Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Am 12. Dezember startete das Guangdong Tourismus- und Kulturfestival 2017 im chinesischen Zhuhai, die Stadt der Hundert Inseln. In der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau wurde der städtische Tourismusverband gegründet, um das Festival zu einem wichtigen Tourismusmotor zu machen.



Dem Verband gehören unter anderem die Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao sowie neun Städte in Guangdong an, darunter Guangzhou, Shenzhen und Zhuhai. Es wird daran gearbeitet, die Greater Bay Area zu einer erstklassigen Tourismusdestination zu entwickeln. Beispielsweise werden die politischen Rahmenbedingungen stärker koordiniert, die neuen Verantwortlichkeiten der Allianz durchgesetzt sowie Tourismusmarkt und -ressourcen integriert, um den Tourismussektor in der Region und ganz China zu beleben.



Derzeit laufen verschiedene Bauprojekte in der Greater Bay Area, um Verkehrswesen, Finanzdienstleistungen und Industriestruktur zu integrieren. Diesen Schwung nutzt die Tourismusverwaltung der Provinz Guangdong aus und hat Initiativen eingeleitet, um ihren Anteil am Tourismusmarkt auszubauen und ihre Marke auf regionaler Basis zu stärken.



In den zurückliegenden Jahren hat die Tourismusverwaltung die internationale Ausrichtung ihrer Tourismusmarke verstärkt und das Tourismus- und Kulturangebot von Guangdong vor einem Weltpublikum präsentiert.



Bereits 2011 wurden ausländische Gäste zu dem Festival eingeladen, darunter Theodoros Pangalos, damaliger stellvertretender Ministerpräsident von Griechenland, und Vertreter der Welttourismusorganisation.



Das von China und der Europäischen Tourismuskommission angekündigte China-EU Tourism Year 2018 steht vor der Tür, und es wird daran gearbeitet, auf beiden Seiten mehr Touristen anzulocken. Über 100 ausländische Gäste aus 21 Ländern und Regionen, einschließlich Vertreter der Generalkonsule in Guangzhou, Regierungsvertreter von Partnerstädten und Leiter ausländischer Tourismusunternehmen, wurden im Rahmen des Festivals zu Ausflügen eingeladen, um sich von den vielfältigen und erstklassigen Tourismusressourcen in Guangdong beeindrucken zu lassen.



Darüber hinaus wurden Vertreter des Inselstaats Niue und der Cookinseln aus dem Südpazifik eingeladen, um ihre eigenen Tourismusdestinationen zu präsentieren. Das Festival hat neue Kommunikationswege für die internationalen Tourismusmärkte aufgetan.



Mit der 10. Ausgabe seit 2005 hat sich das Festival nach und nach von einer einfachen Werbeveranstaltung zur Tourismusförderung in eine dynamische Tourismus- und Kulturplattform entwickelt, die die Welt mit Guangdong und China verbindet und die Kooperation und Konjunktur belebt.



Links zu Bildanhängen:



http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=303036



