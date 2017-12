Der Bericht zitiert Perus Zahlungsverzug bei staatlichen

Agraranleihen, mangelhafte Finanzberichterstattung, schwache

Rechtsstaatlichkeit und Besorgnis über die Einhaltung der OECD

"Kernwerte"



Lima, Peru (ots/PRNewswire) - Die folgende Mitteilung wird im

Namen der Agrarian Debt Bondholders Association (ABDA)

veröffentlicht:



Vor über einer Woche, am 3. Dezember 2017, schickten mehrere

gemeinnützige Gruppen von Anleiheinhabern, die Familien mit

peruanischem Erbe repräsentieren, einen Brief

(http://www.abdaperu.org/web/articulospdf/ABDACARTAPARAOCDE.pdf) und

einen Bericht

(http://www.abdaperu.org/web/articulospdf/REPORTEBLOMMESTEIN.pdf) an

den Generalsekretär der OECD, Angel Gurría, in dem sie den Antrag

Perus auf Mitgliedschaft in der Organisation für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) infrage stellten. Der von Dr.

Hans J. Blommestein, Leiter des Staatsschuldenmanagements der OECD

von 2001 bis 2016, verfasste Bericht kam zu dem Ergebnis, dass Perus

Verhalten in seinem langjährigen selektiven Zahlungsverzug bei

staatlichen Agrarreformanleihen den Beitritt Perus zu dem exklusiven

Klub der globalen Wirtschaftsführer verhindern sollte. Der Bericht

verwies auch auf Perus Versäumnis, internationalen Organisationen und

Regulierungsbehörden den Zahlungsverzug ordnungsgemäß zu melden,

sowie auf seine "Mängel bei öffentlichen Integrität .... insbesondere

bei seinem Engagement für Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und

Transparenz".



Bis heute haben unsere Organisationen, denen tausende peruanische

und amerikanisch-peruanische Familien angehören, keine substanzielle

Antwort von Peru erhalten.



Heute wiederholen wir unsere Forderung nach einer

unvoreingenommenen und objektiven Analyse des selektiven

Zahlungsverzugs Perus bei seinen Agrarreformanleihen und fordern

Antworten auf fünf grundlegende, vernünftige Fragen:



1. Sind die Agrarreformanleihen eine echte Staatsverschuldung

Perus?

2. Meldet Peru die Schulden der Agrarreformanleihe dem IWF? Wenn ja,

wie hoch ist der von Peru gemeldete Betrag? Wenn nicht, warum

meldet Peru die Schulden nicht?

3. Wird Peru den Betrag und die Form der Gegenleistung offenlegen,

die es einem individuellen Anleihegläubiger anbietet, bevor dieser

seine Klageansprüche endgültig aufgibt und seine Anleihen einem

langwierigen Verwaltungsverfahren unterwirft?

4. Welchen Betrag der Schulden der Agrarreformanleihe hat Peru den

Anleihegläubigern im Rahmen der Verordnungen gezahlt, die im

Januar 2014, Februar 2017 und August 2017 erlassen wurden? Welcher

Prozentsatz der insgesamt am 1. Januar 2014 ausstehenden

Agrarreformanleihen hat sich für die Teilnahme an diesen

verschiedenen Verordnungen entschieden?

5. Beruhen die oben genannten Verordnungen auf einer gefälschten

Gerichtsentscheidung, die im Juli 2013 vom peruanischen

Verfassungsgerichtshof erlassen wurde?



Wir wissen auch, dass die peruanische Premierministerin Mercédes

Aráoz gemäß einem Bericht im El Comercio behauptet, am 5. Dezember

eine Antwort an die OECD geschickt zu haben, uns aber nicht

einkopiert hat. Als Organisation, die sich für Transparenz einsetzt,

hoffen wir, dass die OECD die Antwort Perus öffentlich zugänglich

macht.



Ramón Remolina - ABDA

Alfredo Adrianzen - ADAEPRA

Luis Huguet Nicolini - ADAEPRA



