Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hebt ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Dieser bewege sich damit künftig in der Spanne zwischen 1,25 und 1,50 Prozent, teilten die Währungshüter am Mittwoch mit.

Beobachter hatten diese Entscheidung erwartet. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im Juni angehoben. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend stärker. Ein Euro kostete 1,1772 US-Dollar (+0,29 Prozent).