Zimbra 8.8 bietet Updates zur Verbesserung der Benutzererfahrung und Technologien

Synacor Inc. (NASDAQ: SYNC) gab heute die Markteinführung von Zimbra 8.8. bekannt. Die einfach zu nutzende Zusammenarbeitsplattform umfasst neue, das Benutzererlebnis steigernde Merkmale wie Zimbra Drive für die Synchronisierung und den Austausch von Dateien auf Unternehmensebene sowie Zimbra Chat. Die Netzwerkversion bietet Verbesserungen am Technologie-Stack, darunter Echtzeit-Backups, ActiveSync für Mobil- und Desktopgeräte, hierarchisches Speichermanagement (HSM), über das Kunden Archivdaten auf kostengünstigere Speicherlösungen übertragen können, sowie die Delegation von Administratorfunktionen.

"Zimbra 8.8 stellt ein interessantes Update für Endbenutzer und technische Entscheidungsträger dar", sagte Marcus Teo, Vice President, Enterprise Sales Marketing, Synacor. "Kunden, die sich Lösungen mit Merkmalen wie Open Code, Erweiterbarkeit, Zugänglichkeit über mehrere Geräte und Flexibilität bei der Bereitstellung unter Wahrung von Sicherheit, Datenschutz und Transparenz wünschen, vertrauen auf Zimbra. Dieses Update basiert auf diesen Grundsätzen und beinhaltet Verbesserungen, die die Erlebnisse für Endbenutzer und Systemadministratoren erhöhen."

Benutzer, die Zimbra 8.8 erwerben oder ein Update hierauf durchführen, profitieren von folgenden Funktionen und Vorteilen:

"Seit 11 Jahren unterstützt In-Tuition Networks Ltd das Zimbra-Produkt von Synacor, weil es ausgezeichnete Funktionen, Zuverlässigkeit und Sicherheit für unsere Kunden sowie unter den auf dem Markt erhältlichen E-Mail-Lösungen die niedrigsten Gesamtbetriebskosten bietet. Dank der verbesserten Funktionalität werden wir in der Lage sein, unseren Kunden noch größeren Wert zu bieten und innovative Angebote zu lancieren. Dieses Upgrade ist ein wichtiger Schritt in den Bestrebungen von Synacor, Zimbra zur besten Lösung auf dem Markt zu machen", erklärte Marc Gadsdon, CEO von In-Tuition Networks Ltd, einem Gold-Status-Anbieter von Zimbra Business Services sowie führenden Partner von Zimbra in der EMEA-Region.

Diese Produkteinführung folgt unmittelbar der Ankündigung, dass Zimbra von dem Marktforschungsunternehmen The Radicati Group zu einem hochrangigen Akteur erklärt wurde. Die Rangliste ist in dem Jahresbericht des Unternehmens für 2017, Messaging Platforms for Service Providers (Messaging-Plattformen für Serviceanbieter), veröffentlicht.

Über Zimbra

Zimbra, ein Produkt von Synacor, verbindet Menschen und Informationen mittels Unified-Collaboration-Software, die E-Mail, Kalender, Filesharing, Chat und Videochat umfasst. Es bietet Unterstützung für etwa 500 Millionen Postfächer und 1.500 Partner. Über 2.500 Unternehmen, 1.000 Regierungsbehörden und 100 Serviceanbieter setzen ihr Vertrauen in Zimbra.

Zimbra kann vor Ort, in der Cloud oder als hybrider Service bereitgestellt werden. Das Zimbra Business Solution Provider Network bietet diese Lösung als gehosteten Service an. Synacor betreibt eine schlüsselfertige, vollständig gehostete bzw. verwaltete und gewinnbringende Lösung für Serviceanbieter.

Auf dem weltweiten E-Mail-Markt ist nach wie vor ein Wachstum zu verzeichnen. Laut den Angaben der The Radicati Group wird nahezu die Hälfte der erwachsenen Weltbevölkerung bis Ende 2020 über ein E-Mail-Konto verfügen. Synacor hat kürzlich ein Whitepaper, "Email's Renaissance" (Die Wiedergeburt von E-Mail), veröffentlicht, in dem Verhaltensweisen, Ansichten und Gewohnheiten von Verbrauchern in Bezug auf E-Mail, wichtige Herausforderungen für E-Mail-Anbieter und die Vorteile der Zusammenarbeit zur Beschleunigung innovativer Lösungen dargelegt werden.

Über Synacor

Synacor (Nasdaq: SYNC) ist ein vertrauenswürdiger Partner in den Bereichen Technologieentwicklung, Multiplatform-Services und Vertriebspartner für Video-, Internet- und Kommunikationsanbieter, Gerätehersteller, Regierungsbehörden und weitere Unternehmen. Synacor hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden bei dem Aufbau einer besseren Beziehung zu Verbrauchern zu unterstützen. Seine Kunden nutzen die Technologieplattformen und Services von Synacor, um ihren Geschäftsbetrieb zu erweitern und die Anzahl ihrer Abonnenten zu erhöhen. Synacor bietet verwaltete Portale, Werbelösungen, E-Mail- und Zusammenarbeits-Plattformen, End-to-End-Video-Lösungen und Cloud-basiertes Identitätsmanagement. www.synacor.com

Wie Sie ein Zimbra-Partner werden, erfahren Sie unter https://www.zimbra.com/partners/become-partner/

