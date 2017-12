New York - Die Anleger an der Wall Street haben den Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch recht verhalten aufgenommen. Die wichtigsten Aktienindizes gingen nur wenig verändert aus dem Handel, nachdem der Dow Jones Industrial und der breiter gefasste S&P 500 bereits vor Bekanntgabe der Sitzungsergebnisse der Fed noch einmal Rekordstände erreicht hatten. Die Fed hatte ihren Leitzins wie erwartet zum dritten Mal im laufenden Jahr angehoben und auch im kommenden Jahr drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.

Der Leitindex Dow Jones rückte am Ende um 0,33 Prozent auf 24 585,43 Punkte vor. Seine Bestmarke liegt nun bei rund 24 666 Punkten. Für den S&P 500 ging es um 0,05 Prozent auf 2662,85 Punkte nach unten. Er hatte zuvor bei fast 2672 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg um 0,17 Prozent auf 6394,67 Punkte.

Die Geldpolitiker bleiben zudem mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung weiter positiv gestimmt. Sollte sich die Inflation stärker als erwartet zurückmelden, wofür die feste Lage am Arbeitsmarkt spreche, wären nächstes Jahr eventuell sogar vier Leitzinserhöhungen möglich, ...

