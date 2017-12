Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ GS: IBKR), ein global tätiger, elektronischer Broker-Dienst, nimmt jetzt Aufträge für Leerverkäufe von Cboe Futures Exchange (CFE) Bitcoin Futures entgegen, die den Handel auf der IBKR-Plattform am Sonntag, den 10. Dezember 2017 begannen. Interactive Brokers benötigt eine Margin von 40.000 Dollar pro Kontrakt für Leerverkäufe bei CFE Bitcoin Futures. Die Margin bei Long-Positionen von CFE Bitcoin Futures ist aktuell 9.000 Dollar.

"Die Einführung der Leerverkäufe wurde durch den hohen Aufschlag erforderlich, der bei dem Januar-Futures-Kontrakt über dem Preis lag, zu dem Bitcoin an den physischen Handelsplätzen gehandelt wird", so Thomas Peterffy, Gründer und CEO von Interactive Brokers.

Interactive Brokers verlangt von seinen Kunden, die mit Bitcoin-Futures handeln möchten, einen Sondervertrag zu unterzeichnen, in dem diese das mit dem Kontrakt verbundene Risiko anerkennen. Bestehende und neue Kunden finden weitere Informationen über den Handel mit Bitcoin-Futures über IBKR sowie die Möglichkeit, sich für die "Crypto"-Handelserlaubnis einzutragen, hier.

Der Chicago Mercantile Exchange (CME) Bitcoin Kontrakt, der voraussichtlich am 18. Dezember 2017 mit dem Handel beginnt, basiert auf fünf Bitcoins und wird von daher eine Margin-Anforderung von fünfmal dem CFE-Kontrakt haben, der auf einer einzigen Bitcoin basiert. Der CFE-Kontrakt wird unter dem Symbol GXBT gehandelt. Die Bitcoin-Futures der CME werden unter dem Symbol BRR gehandelt.

IBKR gehört zu den wenigen Brokern, die Bitcoin-Futures zum Handelsbeginn am 10. Dezember anboten. Das Unternehmen hat etwas 50 Prozent des Volumens seit Handelsbeginn abgewickelt.

