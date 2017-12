BRÜSSEL (dpa-AFX) - Auf dem EU-Gipfel in Brüssel suchen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen am Donnerstag einen Ausweg aus dem Dauerstreit über die europäische Flüchtlingspolitik. Umstritten sind vor allem die geplante Reform des Asylsystems und die Pflicht zur Aufnahme von Flüchtlingen. Daneben geht es um eine engere Zusammenarbeit mit Afrika, Rückführungen und Grenzsicherung.

Das Thema soll bei einem Abendessen der Staats- und Regierungschefs diskutiert werden, ohne dass Ergebnisse in die Gipfelerklärung einfließen. In der Runde am Abend geht es zudem um die mögliche Verlängerung der nach der Krimkrise verhängten Sanktionen gegen Russland und um die Jerusalem-Entscheidung der US-Regierung.

Vorher wollen Merkel und ihre Kollegen die kürzlich beschlossene Verteidigungsunion würdigen. An der sogenannten Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit - nach dem englischen Kürzel Pesco genannt - nehmen 25 der 28 EU-Staaten teil, die 17 gemeinsame Verteidigungsprojekte vorantreiben wollen. Auch sollen die Ergebnisse des Sozialgipfels von Göteborg bekräftigt werden.

Am Freitag steht dann eine Debatte über Reformen zur Stärkung der Eurozone auf dem Plan sowie die Entscheidung, die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen zu starten./vsr/DP/das

AXC0020 2017-12-14/05:49