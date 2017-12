Die künftige Regierung hat viel Geld zum Verteilen in der Kasse - aber nicht so viel, wie manche Wirtschaftsverbände meinen. So warnen Finanzexperten und Ökonomen vor einer allzu ausgabefreudigen künftigen Finanzpolitik.

Als die Parteichefs von Union und SPD am Mittwochabend zu ersten Sondierungsgesprächen zusammenkamen, ging es erstmal um die großen Fragen: Europa. Energiewende. Integration. Doch schon bald wird es wieder um Zahlen gehen. Vor allem um eine: den Handlungsspielraum der künftigen Regierung.

Schon während der Jamaika-Sondierungen hatte es dazu immer neue Wasserstände gegeben. Am Ende taxierte Finanzminister Altmaier den Spielraum auf 45 Milliarden Euro - über die gesamte Wahlperiode gerechnet. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) im Auftrag der von Arbeitgebern finanzierten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) kommt nun zu dem Schluss, es seien noch mehr: nämlich 52 Milliarden Euro. Damit sei der Haushaltsspielraum bei Bund, Ländern und Kommunen bis 2021 groß genug, um die Bürger um insgesamt rund 68 Milliarden Euro zu entlasten, ohne dass bei den Sozialausgaben oder geplanten Investitionen in Bildung und Infrastruktur Abstriche gemacht werden müssten.

"Der Solidaritätszuschlag könnte verfassungskonform ab dem 1. Januar 2020 für alle Steuerzahler abgeschafft werden", sagt INSM-Hubertus Pellengahr. "Zusätzlich könnte ab Anfang 2019 der sogenannte Mittelstandsbauch im Steuertarif abgeflacht und die Tarifgrenze für den Spitzensteuersatz angehoben werden, ohne die schwarze Null zu gefährden", so Pellengahr. Eine solche Entlastung hätten sich die Steuerzahler redlich verdient.

Das stimmt mit Blick auf die Steuereinnahmen durchaus. Seit 2010 sind sie deutlich stärker gestiegen als das Wirtschaftswachstum. Deshalb plädiert inzwischen auch die SPD für Steuersenkungen gerade für untere und mittlere Einkommen. Allerdings ist der Spielraum nicht so groß, wie es die Studie suggeriert.

So geht die Studie von 18 Milliarden an Privatisierungserlösen durch den Verkauf von Telekom-Aktien aus, die sich in Bundeshand besitzen. Ein Verkauf der Anteile ist aus Sicht ...

