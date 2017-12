Alle Welt wartet auf das Platzen der Bitcoin-Blase. Deshalb sollen Anleger jetzt mit hochriskanten Papieren auf den Kursverlust wetten können. Und das ist gut so.

Liebe Leser, haben Sie auch endlich verstanden, warum der Bitcoin so toll ist? Weil er Transaktionen zwischen Nutzern ermöglicht - ohne Banken als Vermittler? Ohne Staaten, die die Geldmenge steuern? Mit einer Datenbank, die nahezu fälschungssicher ist?

Gut. Dann vergessen sie das jetzt alles wieder. Denn der Bitcoin ist zum Spekulationsobjekt verkommen. Und diese Chance sollten Sie annehmen. Noch nie ließ sich am Finanzmarkt so einfach maßlos Geld verdienen - oder verlieren.Keine Finanzaufsicht, die den direkten Handel der Münzen reguliert. Keine moralischen Bedenken - schließlich spekulieren Sie nicht auf den Preis von Nahrungsmitteln oder von Rüstungskonzernen. Sparen Sie sich den teuren Flug ins Kasino nach Las Vegas. Setzen Sie lieber auf den Bitcoin.

Ob seine Preisblase platzt oder nicht, das ist völlig egal. Gewinnen können Sie immer. Wetten Sie auf Kursgewinne - oder den Totalverlust. Auch dafür soll es jetzt nach dem Einstieg von Profianlegern in den USA erste Wertpapiere geben. Zum Beispiel sogenannte Differenzkontrakte beim Onlinebroker Interactive Brokers. Der Bitcoin selbst ist schon eine riskante Anlage. Diese Papiere treiben das Risiko für Anleger auf die Spitze. Aber wissen Sie was, das ist gut so.

Denn selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...