Japanischer Hersteller elektronischer Bauteile Alps Electric Co., Ltd. (TOKYO:6770) (President: Toshihiro Kuriyama; Hauptbüro: Tokio) wird auf der ELEXCON 2017 ausstellen, die ab dem 21. Dezember im Shenzhen Convention Exhibition Center in Shenzhen, China, stattfindet. Das Unternehmen wird eine breite Palette an Technologien vorstellen, insbesondere im Bereich des Internet der Dinge (Internet of Things, IoT).

Auf der ELEXCON 2017, einer der größten Elektronikausstellungen Chinas, wird Alps Electric Technologien und Lösungen präsentieren, die jeweils für die Märkte Internet der Dinge (IoT), Mobiltelefonie und Automobile konzipiert sind.

Höhepunkt der Ausstellung: IoT-Sensor-Netzwerkmodul

Ein Sensormodul zum Erfassen einer Vielfalt von Daten, die für die Geschäftsgründung im IoT-Bereich essentiell sind. Das Produkt integriert äußerst präzise und kompakte, mit geringer Spannung betriebene Sensoren in ein Bluetooth-Kommunikationsmodul und ist in der Lage, Druck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Umgebungslicht und weitere Umgebungsdaten aufzunehmen. Es kann außerdem sechsachsig (Geomagnetismus und Beschleunigung) abtasten.

Es ist eine spezielle App (für Android) erhältlich, über die man die Daten auf einem Smartphone oder Tablet ansehen oder Einstellungen ändern kann. Außerdem gibt es bereits Funkzertifizierungen für verschiedene Regionen auf der ganzen Welt. So kann reibungslos und zu geringen Kosten zu Demonstrationstests übergegangen werden.

Auf der ELEXCON 2017 werden wir praktische Anwendungsbeispiele in Bereichen wie der Erkennung von Anomalien in Fabrikanlagen und der landwirtschaftlich genutzten IKT präsentieren.

Weitere Ausstellungsgegenstände sind der HAPTIC Reactor, bei dem über Vibrationen das Gefühl für Gegenstände in der virtuellen Realität mit herausragender Ansprechempfindlichkeit nachempfunden wird, der kompakte, tintenlose Inkless Mobile Printer, der sich perfekt transportieren lässt, sowie Kommunikationsmodule des Typs V2X (Vehicle-to-X), mit deren Massenfertigung Alps Electric vor dem Rest der Branche begonnen hat. Diese Produkte haben sich alle auf dem Markt gut bewährt.

Sollten Sie zur ELEXCON 2017 kommen, dann schauen Sie am Stand von Alps Electric vorbei.

Überblick über die Ausstellung

Ausstellung: ELEXCON 2017 Daten: 21.-23. Dezember 2017 Veranstaltungsort: Shenzhen Convention Exhibition Center Ort des Standes: Halle 1 IC Electronic Components Area

Ausstellungen

IoT-Sensor-Netzwerkmodul

• HAPTIC-Reaktor

• Federkontakte

• Geomagnetik-Sensoren

• TACT Switch

• Inkless Mobile Printer

• Bremspedal-Sensor

• V2X-Kommunikationsmodule für die Nutzung in Kraftfahrzeugen und mehr

Haupt-Technologiebereiche von Alps Electric

Die Haupt-Technologiebereiche von Alps Electric liegen in drei Bereichen - Mensch-Maschine-Interfaces, Sensoren und Konnektivität -, und das Unternehmen schafft durch die Erweiterung und Fusion dieser Technologien kontinuierlich wertvolle Bauteile für den Kunden.

Das Unternehmen hat sich in diesen Bereichen enorm gut bewährt. In den Bereichen Mensch-Maschine-Interfaces und Sensoren wurde Alps Electric als Haupthändler für Produkte für Anwendungen wie Smartphones, Spielkonsolen und Automobile ausgewählt. Und im Bereich Konnektivität hat das Unternehmen die Branche bei der Aufnahme der Massenfertigung von V2X-Modulen für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und vom Fahrzeug zur Infrastruktur angeführt.

Aktivitäten von Alps Electric auf dem chinesischen Markt

Alps Electric hat im Jahr 1984 begonnen, in China Geschäfte zu machen. Zunächst ging es dabei um den Werksexport von Bauteilen für Farbfernseher. Die Tätigkeiten in China wurden gemäß der Unternehmensphilosophie erweitert, Wurzeln zu schlagen und Beiträge zur lokalen Elektronikindustrie zu leisten. Alps Electric unterhält gegenwärtig sechs Fertigungsstätten, drei F&E- und sieben Vertriebsbasen u. a. in Peking, Shanghai, Dalian, Tianjin.

Über Alps Electric

Firmenname: Alps Electric Co., Ltd.

Datum der Gründung: 1. November 1948

Eingetragenes Kapital: 38 Milliarden 730 Millionen Yen (Stand: 31. März, 2017)

Anzahl der Beschäftigten: 42.053 Mitarbeiter (Alps Group zum 31. März 2017)

Anzahl der Beschäftigten: 5.588 Mitarbeiter (Alps Electric Co., Ltd. zum 31. März 2017)

Nettoumsatz: 753 Milliarden 262 Millionen Yen (Alps Group zum März 2017)

Nettoumsatz: 374 Milliarden 382 Millionen Yen (Alps Electric Co., Ltd. zum März 2017)

