Von der Pleite der österreichischen Fluggesellschaft Niki könnten bis Weihnachten rund 10.000 Passagiere betroffen sein. Das sagte Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) im Ö1-Frühjournal am Donnerstag. Es gebe "Schätzungen, dass es in den nächsten zwei Wochen fast an die 10.000 sein können". Diese Zahl müsse allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...