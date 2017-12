TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Donnerstag nach der wie erwartet gekommenen Zinserhöhung der US-Notenbank insgesamt uneinheitlich. Dass die Kurse an manchen Plätzen im Verlauf leicht zurückgekommen sind, dafür sorgt eine etwas überraschende Zinserhöhung in China. Die chinesische Notenbank (PBoC) hat den Ausleihesatz für siebentägige Repogeschäfte um 5 Basispunkte angehoben.

Daneben gibt es für die Akteure in China auch eine Reihe neuer Konjunkturdaten zu verarbeiten. Sie sorgen aber kaum für Impulse, zumal die Industrieproduktion, die Anlageinvestitionen sowie der Einzelhandelsumsatz im November im erwarteten Rahmen deutlich zugelegt haben.

Der Schanghai-Composite gibt um 0,2 Prozent nach, in Hongkong bewegt sich der HSI kaum vom Fleck. In Tokio büßt der Nikkei-225 gut 0,4 Prozent ein auf 22.664 Punkte. Am meisten tut sich in Seoul. Dort zieht der Kospi kräftig an um 1,2 Prozent, wobei das Indexschwergewicht Samsung 1,4 Prozent zulegt. In Sydney hat sich das Marktbarometer kaum bewegt, in Neuseeland legte das Marktbarometer ein halbes Prozent zu und markierte bereits das 45. Rekordhoch im laufenden Jahr.

Zinserhöhung in China erst der Anfang

Laut Ökonom Raymond Yeung von ANZ zeigt die Zinserhöhung, was in nächster Zeit von der PBoC zu erwarten ist. "Der Schritt entspricht unserer Erwartung steigender Zinsen in Chinas Geldpolitik, auch wenn er vom Timing etwas früher kommt und vom Ausmaß geringer ist, als wir das gedacht hatten". Er rechnet im kommenden Jahr mit einem um weitere 35 Basispunkte steigenden Satz auf 2,85 Prozent.

Auf der Verliererseite in Tokio stehen Händlern zufolge Aktien aus dem Bankensektor. Hintergrund seien etwas fallende Anleihezinsen wegen Sorgen über die anhaltende niedrige US-Inflation, die Zweifel wecke an den von der US-Notenbank für 2018 angekündigten weiteren drei Zinserhöhungen. Steigende Zinsen machen das traditionelle Bankengeschäft lukrativer.

In Hongkong steigen die Kurse der Fluglinienaktien weiter. Sie profitierten von der Erwartung eines noch stärkeren internationalen Wachstums, heißt es. Großbritannien hatte im früheren Wochenverlauf ein Abkommen mit China getroffen, wonach die Zahl der wöchentlichen Flüge zwischen beiden Ländern um 50 Prozent steigen soll. China Southern teilte zudem am Mittwoch mit, dass das Wachstum des Verkehrsaufkommens im November von 10,5 im Vormonat auf 15 Prozent nochmals gestiegen ist. Für die Aktie geht es um 3,8 Prozent nach oben. China Eastern gewinnen 4,3 Prozent und Air China 3,4 Prozent.

Starke Arbeitsmarktdaten treiben Aussie

Am Devisenmarkt klettert der Austral-Dollar auf ein Einmonatshoch, nachdem im November deutlich mehr Arbeitsplätze in Australien geschaffen wurden als erwartet. Der Aussie kostet 0,7666 US-Dollar, verglichen mit 0,7633 am Vorabend.

Der US-Dollar tendiert derweil auch gegenüber anderen Währungen leichter, profitiert also nicht von der Zinserhöhung durch die US-Notenbank um 25 Basispunkte auf 1,25 bis 1,50 Prozent. Hintergrund sind anhaltende Zweifel im Markt am avisierten Zinserhöhungstempo angesichts der weiter unter dem Zielwert liegenden Inflation.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.014,00 -0,13% +5,53% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.675,21 -0,36% +18,63% 07:00 Kospi (Seoul) 2.510,12 +1,19% +23,87% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.296,31 -0,20% +6,21% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.216,12 -0,02% +30,82% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.438,45 -0,87% +19,36% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.753,33 +0,90% +6,80% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1833 +0,1% 1,1825 1,1742 +12,5% EUR/JPY 133,27 +0,0% 133,26 133,18 +8,4% EUR/GBP 0,8805 -0,1% 0,8817 0,8811 +3,3% GBP/USD 1,3441 +0,2% 1,3410 1,3326 +8,9% USD/JPY 112,62 -0,1% 112,69 113,44 -3,7% USD/KRW 1084,56 -0,7% 1084,56 1092,03 -10,2% USD/CNY 6,6174 -0,1% 6,6174 6,6186 -4,7% USD/CNH 6,6095 -0,0% 6,6114 6,6235 -5,2% USD/HKD 7,8102 +0,1% 7,8046 7,8065 +0,7% AUD/USD 0,7666 +0,5% 0,7630 0,7564 +6,2% NZD/USD 0,7005 -0,2% 0,7017 0,6942 +0,8% Bitcoin BTC/USD 16.275,64 -0,43 14.392,62 16.655,41 1.675,84 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,70 56,6 +0,2% 0,10 -0,5% Brent/ICE 62,77 62,44 +0,5% 0,33 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,46 1.255,70 +0,2% +2,76 +9,3% Silber (Spot) 16,11 16,08 +0,2% +0,03 +1,1% Platin (Spot) 890,00 887,50 +0,3% +2,50 -1,5% Kupfer-Future 3,03 3,03 +0,1% +0,00 +20,1%

