Essen (ots) - Der Bergbaukonzern RAG treibt Pläne für den Bau eines Pumpspeicher-Kraftwerks im Bottroper Bergwerk Prosper-Haniel voran. "Wir glauben weiterhin daran, dass ein solches Vorhaben sinnhaft ist. Technisch ist ein Pumpspeicher-Kraftwerk in Bottrop machbar", sagte RAG-Chef Bernd Tönjes der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe). Im Zuge der Energiewende sei es wichtiger denn je, Energie zu speichern.



Derzeit rechne sich ein Pumpspeicher-Kraftwerk unter Tage allerdings nicht, räumte Tönjes ein. Seiner Darstellung zufolge müsste der Gesetzgeber auf Bundesebene die Rahmenbedingungen verändern, damit ein tragfähiges Geschäftsmodell entsteht. "Ich würde mir wünschen, dass sich die künftige Bundesregierung mit dem Thema befasst. Die Zeit drängt", sagte Tönjes der WAZ. "Spätestens im Jahr 2019 brauchen wir eine Entscheidung. Wenn die Schächte in Bottrop erst einmal dicht sind, ist die Sache erledigt." Im kommenden Jahr endet der Steinkohlenbergbau in Deutschland.



