Der US-Finanzdienstleister MFA Financial, Inc. (ISIN: US55272X1028, NYSE: MFA) zahlt eine Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,80 US-Dollar ausbezahlt. Gegenüber dem Vorquartal bleibt die Dividende unverändert. Im Dezember 2013 erfolgte eine Kürzung um 2 US-Cents. Insgesamt wird seit 1998 eine Dividende ausgeschüttet. Die Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 31. Januar 2018 ...

