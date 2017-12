Peking - Wenige Stunden nach der Leitzinserhöhung in den Vereinigten Staaten hat auch China die geldpolitischen Zügel angezogen - zumindest leicht und nicht so stark wie die US-Notenbank Fed. Da die Inflation in China zuletzt eher schwach war, kam der Schritt dennoch für viele Experten überraschend.

Die Notenbank erhöhte in der Nacht auf Donnerstag die Zinsen für kurz- und mittelfristige Refinanzierungsmöglichkeiten der Banken um je 0,05 Prozentpunkte. Angesichts der minimalen Erhöhung fiel die Reaktion am Aktienmarkt auch gemässigt aus. Der chinesische Leitindex gab zuletzt rund 0,35 Prozent nach.

Symbolisches Zeichen

"Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die Fed", sagte Raymond Yeung, ...

