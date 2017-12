FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat den weltweiten Börsen kurz vor dem Jahresende keinen Anschub mehr gegeben. Nach der Sitzung der Fed am Vorabend indizierte der Broker IG Markets den Dax am Donnerstag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,37 Prozent niedriger auf 13 078 Punkte. Als leichte Belastung werden die zurückhaltenden Anmerkungen der Währungshüter zur Inflation gewertet. Diese dürfte weiter niedrig bleiben.

"Die unveränderte Inflationsprognose ist eine kleine Enttäuschung", kommentierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zuletzt hatten sich US-Währungshüter mehrfach besorgt über eine vergleichsweise schwache Preisentwicklung in den USA gezeigt. In der aktuellen Prognose gehen die Währungshüter davon aus, dass sich die Teuerung kurzfristig weiter unter dem anvisierten Ziel von 2 Prozent halten wird.

Den Leitzins erhöhte die Fed wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte. An der Wall Street gaben die Kurse im späten Handel zwar etwas nach, schlossen aber überwiegend mit leichten Gewinnen. In Fernost setzte sich dann eine vorsichtigere Haltung der Investoren durch: Die Börsen gaben dort in der Mehrzahl nach, ohne jedoch unter stärkeren Druck zu geraten./bek/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0031 2017-12-14/07:20