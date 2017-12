Baar (awp) - Der Bauzulieferer Sika baut seine Präsenz im US-Markt aus und hat in der Nähe von Houston ein neues Werk in Betrieb genommen. Das insgesamt 22. Produktionswerk in den USA werde Kunden in der Grossagglomeration Texas sowie im Südwesten des Landes beliefern. Am Standort sei auch ein Schulungszentrum für Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...