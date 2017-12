Schlieren (Zürich), Schweiz, 14. Dezember 2017

Kuros Biosciences gibt Nachfolge im Management bekannt

Kuros Biosciences AG (SIX: KURN) gibt die Ernennung von Michael Grau zum Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Februar 2018 bekannt. Michael Grau folgt auf Harry Welten, der am 1. Februar 2018 als langjähriger CFO von Kuros zurücktritt, um sich künftig auf seine Verwaltungsratsmandate sowie Teilzeit-CFO-Funktionen in Privatunternehmen zu konzentrieren. Harry Welten bleibt Verwaltungsrat von Kuros.

Dr. Joost de Bruijn, Chief Executive Officer von Kuros, kommentierte: «Ich freue mich, Michael Grau in der Geschäftsleitung begrüssen zu können. Michael hat umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung sowie Wirtschaftsprüfung von privaten und börsenkotierten Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass seine grosse operative Erfahrung sowie seine finanzwirtschaftlichen Kenntnisse dazu beitragen werden, Kuros zu einem führenden orthobiologischen Unternehmen zu entwickeln.»

Joost de Bruijn sagte weiter: «Wir sind Harry überaus dankbar, dass er das Unternehmen in den letzten sieben Jahren durch Kapitalerhöhungen, Restrukturierungen, Firmenzusammenschlüsse und Akquisitionen geleitet hat. Sein weiteres Engagement bei Kuros sichert einen reibungslosen Übergang auf Michael.»

Christian Itin, Präsident des Verwaltungsrates von Kuros, sagte: «Wir sind Harry sehr dankbar für seine wertvollen Beiträge und sein Engagement für das Unternehmen. Als Chief Financial Officer restrukturierte Harry mehr als CHF 70 Mio. an privaten und öffentlichen Schulden und organisierte mehr als CHF 80 Mio. Eigenkapital, um eine solide Kapitalbasis und Struktur für die nächsten Wachstumsschritte und den Beginn der Kommerzialisierung zu sichern. Wir wünschen Harry alles Gute für seine weiteren Unternehmungen.»

Christian Itin führte weiter aus: «Mit Michaels fundierter Erfahrung als CFO von kleinen und mittleren Unternehmungen sowie seinen Kenntnissen in Rechnungslegung und Finanzierung von Unternehmen haben wir einen hochqualifizierten Nachfolger für Harry gefunden, der uns helfen wird, Kuros in die nächste Wachstumsphase zu begleiten. Michael verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Medtech- und Pharmabranche, was ihn ausserordentlich für diese Position befähigt.»

Bibliografische Angaben zu Michael Grau

Michael Grau verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz von 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Controlling, Accounting und General Management in verschiedenen Branchen, seit 2001 mit den Schwerpunkten Medtech, Biotech und Pharma. Er verantwortete Kapitalmarkttransaktionen, Finanzierungsrunden sowie Fusions- und Übernahmeverträge für börsenkotierte und private Unternehmen. Herrn Graus jüngste Positionen als CFO umfassen Proteros Biostructures GmbH, ein Biotech-Unternehmen mit Schwerpunkt Lead Discovery, Correvio LLC, ein in Genf ansässiges Pharmaunternehmen, sowie Endosense SA, ein ebenfalls in Genf ansässiges Medizintechnikunternehmen. Herr Grau begann seine Karriere bei KPMG Peat Marwick. Er verfügt über ein BA in European Finance and Accounting der Universität Bremen, Deutschland, und Leeds, Grossbritannien, sowie ein Executive MBA der Henley Business School an der University of Reading, Grossbritannien. Herr Grau ist deutscher Staatsangehöriger.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Harry Welten, MBA

Chief Financial Officer

Tel +41 79 750 15 64

(harry.welten@kuros.c: mailto:harry.welten@kuros.c)h

Joost de Bruijn

Chief Executive Officer

Tel. +31 621 21 7603

(joost.de.bruijn@kurosbio.com: mailto:joost.de.bruijn@kurosbio.com)

Über die Kuros Biosciences AG

Kuros Biosciences AG fokussiert sich auf die Entwicklung von innovativen Produkten im Bereich Wundheilung und Geweberegeneration und ist in Schlieren (Zürich) und in Bilthoven, in den Niederlanden domiziliert. Die Firma ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gemäss Main Standard unter dem Symbol KURN kotiert. Weitere Informationen sind unter(www.kurosbio.com: http://www.kurosbio.com) abrufbar.

Zukunftsorientierte Aussagen

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte wie "wird" oder "erwarten" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen.