Baar - Sika baut die Präsenz im wachstumsstarken US-Markt weiter aus. Der Bauzulieferer hat in der Nähe von Houston ein neues Werk in Betrieb genommen. Auf dem 16 Hektar grossen Areal wird ein umfassendes Produktportfolio an Betonzusatzmitteln und Mörtelprodukten hergestellt. Der Fertigungsstandort wird ebenfalls als strategisches Vertriebszentrum fungieren, von dem aus das Wachstumspotenzial des Baumarkts ...

